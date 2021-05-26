Фрегат «Адмирал Григорович» провел ракетные стрельбы в Черном море

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» успешно выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом «Штиль» в ходе совместных учений с противокорабельными ракетными комплексами «Утес» и «Бал». Маневры проходили в акватории Черного моря. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

Боевые стрельбы проходили в несколько этапов, в ходе них было выполнено свыше 10 ракетных пусков с борта корабля и береговых комплексов. Боевым расчетам береговых ракетных комплексов поставили задачу найти корабль и после выполнить стрельбы несколькими ракетами «Прогресс» и «Уран» по морской цели.

Экипаж фрегата обнаружил воздушные цели, взял на сопровождение и успешно их поразил на безопасной для корабля дистанции и высоте, применив ЗРК «Штиль».

Задачи по закрытию района выполняли около 30 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота. Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которых велись ракетные стрельбы, были закрыты для судоходства.

30 апреля сообщалось, что ракетный крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан» в Черном море, она успешно поразила надводную мишень на дальности в 30 км.