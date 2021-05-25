Михаил Мишустин заявил об упрощении получения субсидий для станкостроителей

В России упростят получение субсидий для станкостроителей, об этом заявил Михаил Мишустин на выставке «Металлообработка-2021». Минпромторг проработает снижение требований по выручке. Речь идет о субсидиях на реализацию пилотной станкостроительной продукции. Сейчас при получении льготы действуют определенные ограничения. Кроме того кабмин РФ проработает вопрос увеличения субсидирования скидок. Производители станков и инструментальной продукции предоставляют льготы своим клиентам, сообщает телеканал «Известия». Сейчас размер субсидии за скидки на продукцию составляет 25%. Мера помогает снизить цены и расширить рынок.

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