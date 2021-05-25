Горбачев оценил предстоящий саммит Путина и Байдена

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал предстоящий саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который пройдет 16 июня в Женеве. Об этом он сообщил во вторник, 25 мая.

«С удовлетворением встретил сообщения о предстоящем российско-американском саммите. Заявленная повестка огромна, есть о чем поговорить, особенно учитывая, что много было порушено в вопросах стратегической стабильности. Надо восстанавливать», — сказал Горбачев в интервью «Интерфаксу».

По его словам, Россия может выстроить доверительные отношения с США, хотя достичь этого будет непросто. Однако нужно договариваться, чтобы восстановить стратегическую стабильность, считает Горбачев.

«Сейчас в Белом доме другой президент, и с ним можно договариваться. Надо строить доверие. Прежняя команда оказалась ненадежной. Надо говорить, спорить, это в конечном счете даст позитивный результат. Получится, но достичь этого трудно, это сложно», — отметил экс-президент СССР.

Он объяснил, что необходимо добиваться урегулирования региональных конфликтов и не стоит бояться переговоров, хоть они могут быть очень трудными.

«Что касается урегулирования региональных конфликтов, то решить эту проблему трудно, сложно. В них участвует сложная публика, порой такую кашу могут заварить, что не расхлебать. Но приходится. Региональные споры — это надо понимать — быстро решить невозможно. Но надо, потому что и там людям надо жить в мире и доверии», — сказал Горбачев.

Ранее в этот же день стало известно, что Путин встретится с Байденом в Женеве 16 июня. Сообщалось, что лидеры намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие стран в борьбе с распространением пандемии COVID-19.

Провести совместную встречу предложил президент США во время телефонного разговора с российским лидером 13 апреля. Ряд стран выступили с предложением предоставить площадку для саммита.

24 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что лидеры самостоятельно определят темы, которые будут обсуждаться во время саммита.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы, касающиеся стабильности, станут неотъемлемой частью переговоров России и США и будут обсуждаться на всех уровнях.