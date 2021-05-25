Ученые выяснили причину максимального предела жизни человека в 120 лет

Руководитель проекта mHealth в компании Gero Тимофей Пырков рассказал о том, что человеческий организм к 120–150 годам утрачивает возможность какого-либо восстановления, что обуславливает предел человеческой жизни к этому возрасту.

По результатам исследований, которые провели при участии руководителя лаборатории МФТИ и сооснователя компании Gero Петра Федичева, анализ данных биобанков США и Великобритании, содержащих информацию о состоянии здоровья человек, показал, что в действительности мешает людям жить дольше 120 лет.

«Скорость восстановления от стрессов характеризует динамическую устойчивость организма. Организм теряет ее с возрастом, и именно этот параметр надо улучшать настоящими терапиями против старения. Мы обнаружили, что где-то в районе 40 лет оно достаточно быстрое, две недели или даже меньше, а к 80 годам в среднем по популяции увеличивается до шести недель», — рассказал Пырков в беседе с «РИА Новости», добавив, что в возрасте 120–150 лет даже небольшой стресс организма, будь то недосып или изнурительная тренировка, может привести человека к смерти.

Ученые пришли к выводу, что, если удастся найти способ сделать так, что человеческий организм сможет восстанавливаться в течение недели даже достигнув 120-летнего возраста, то смерть не будет ему угрожать.

в 2020 году ученые из Гарвардского и Амстердамского университетов пришли к выводу что, что исключение всего пяти факторов способствует увеличению жизни на 10 лет. По результатам 20-летних исследований было выделено пять основных факторов риска: курение, вредное питание, низкая физическая активность, ожирение, употребление алкоголя (даже в умеренном количестве — 175 мл вина для женщин и 350 мл для мужчин).