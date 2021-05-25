Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
В центре Москвы потушили крупный пожар
Общество
В Думу внесли проект о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок
Общество
Жителям Белгородской области дадут выходной для вакцинации от COVID-19
Мир
Главы МИД стран ЕС обсудят инцидент с самолетом Ryanair 26 мая
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП
Экономика
«Почта России» займется доставкой купленного онлайн российского вина
Мир
Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией
Мир
Белоруссия закроет посольство в Канаде
Мир
Британская модель умерла от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Ученые выяснили причину максимального предела жизни человека в 120 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель проекта mHealth в компании Gero Тимофей Пырков рассказал о том, что человеческий организм к 120–150 годам утрачивает возможность какого-либо восстановления, что обуславливает предел человеческой жизни к этому возрасту.

«По скорости увеличения продолжительности жизни мы опережаем всех»
Министр здравоохранения Вероника Скворцова — об иностранных пациентах, дешевизне медуслуг и изучении Тихого океана

По результатам исследований, которые провели при участии руководителя лаборатории МФТИ и сооснователя компании Gero Петра Федичева, анализ данных биобанков США и Великобритании, содержащих информацию о состоянии здоровья человек, показал, что в действительности мешает людям жить дольше 120 лет.

«Скорость восстановления от стрессов характеризует динамическую устойчивость организма. Организм теряет ее с возрастом, и именно этот параметр надо улучшать настоящими терапиями против старения. Мы обнаружили, что где-то в районе 40 лет оно достаточно быстрое, две недели или даже меньше, а к 80 годам в среднем по популяции увеличивается до шести недель», — рассказал Пырков в беседе с «РИА Новости», добавив, что в возрасте 120–150 лет даже небольшой стресс организма, будь то недосып или изнурительная тренировка, может привести человека к смерти.

Ученые пришли к выводу, что, если удастся найти способ сделать так, что человеческий организм сможет восстанавливаться в течение недели даже достигнув 120-летнего возраста, то смерть не будет ему угрожать.

в 2020 году ученые из Гарвардского и Амстердамского университетов пришли к выводу что, что исключение всего пяти факторов способствует увеличению жизни на 10 лет. По результатам 20-летних исследований было выделено пять основных факторов риска: курение, вредное питание, низкая физическая активность, ожирение, употребление алкоголя (даже в умеренном количестве — 175 мл вина для женщин и 350 мл для мужчин).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021