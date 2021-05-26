После утечки нефти из трубопровода компании «Лукойл» на реке Колва нефтяная пленка растянулась на сотни километров и осела на дне, загрязнив донные отложения и погубив бентос (совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоемов. — «Известия»).

Причина негативного воздействия нефти на окружающую среду кроется в ее химическом составе. Процентное содержание жидких углеводородов в ней достигает 80–90%. Также в состав нефти входят и другие органические соединения, такие как смолы, меркаптаны, нафтеновые кислоты, асфальтены и другие вещества.

Нефть, попадая в водный объект, довольно быстро (часы и сутки) перестает существовать как исходный субстрат и распределяется на агрегатные фракции, одной из которых является пленка. Она тонким слоем локализуется на поверхности, приводя к нарушению газо-, энерго-, тепло- и влагообмена между атмосферой и гидросферой. При этом трансформируются биологические, физические, химические и гидробиологические условия водной среды, а также изменяется климат и кислородный баланс в атмосфере Земли. Помимо нефтяной пленки углеводороды присутствуют в воде в растворенном или эмульгированном виде, а тяжелые фракции оседают на дно, вызывая гибель бентоса.

Для Арктической зоны и Крайнего Севера характерны экстремальные природные условия: низкие температуры в течение всего года, многолетняя (вечная) мерзлота грунтов, которая предопределяет их хрупкость и неустойчивость перед глобальными катастрофами, длительное восстановление от 20 и более лет.

В Усинском районе, где и произошел разлив нефтепродуктов, местность болотистая. Устранить нефтеразливы на болоте гораздо труднее, поскольку доступ ограничен в летнее время и лишь зимой по снегу можно завести биопрепараты и провести технологические работы.

Без ликвидации разлива нефтепродуктов нам грозит глобальная экологическая катастрофа — попадание нефтепродуктов в Мировой океан, при которой произойдет постепенное вымирание рыбы, птицы, всего живого.

Посчитать, какой вред природе нанесен разливом нефти на Колве, очень сложно. Да и самое главное сейчас — устранить последствия аварии ЧП.

Для этого можно было бы использовать накопленный опыт во время аварии 1994 года в Усинском районе, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса по масштабам разлитой нефти. Тогда были мобилизованы специалисты разных структур, в том числе ученые Республики Коми. На мой взгляд, совместными усилиями они сделали просто невозможное по спасению биоэкосистемы. Разработанные биопрепараты и технологии забыты и не применяются в настоящее время. Специалистов — ученых-биологов — также не приглашают в качестве экспертов ни для оценки воздействия на окружающую среду, ни для рекомендаций по устранению последствий катастроф. Разработанные биопрепараты, сорбенты с научно-обоснованными технологиями так и остаются невостребованными.

Первый этап ликвидации разлива нефти на реке Колва подходит к концу, на втором этапе будут проходить рекультивационные мероприятия вдоль берегов. Сегодня в копилке нашего Института биологии есть биогеосорбент, который успешно используется с 2016 года для биоремедиации почв Западной Сибири, биопрепарат для очистки водных объектов, недорогая технология гидропосева с помощью микроводорослей. Мы надеемся, что опыт специалистов-биотехнологов будет востребован, нас позовут и мы сможем помочь восстановлению экосистем.

Автор — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биохимии и биотехнологии Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, директор научно-производственного предприятия ООО «Биоэкобаланс»

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