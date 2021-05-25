В Санкт-Петербурге май станет самым дождливым за 140 лет

В Санкт-Петербурге май побьет исторический рекорд по осадкам. Последний месяц весны в текущем году станет самым дождливым более чем за 140 лет. Об этом сообщил во вторник, 25 мая, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

«Уже завтра днем в Санкт-Петербурге месячное количество осадков за май станет рекордным за 141 год инструментальных наблюдений», — сказал он «Интерфаксу».

По его словам, предыдущий рекорд по осадкам был зафиксирован в Санкт-Петербурге в 2003 году и составил 127,2 мм. До этого максимальный рекорд по осадкам был зафиксирован в Санкт-Петербурге в 1923 году, тогда осадки достигли отметки в 115,4 мм.

Как объяснил Колесов, такое количество осадков в Санкт-Петербурге бывает очень редко. Общее количество осадков в этом году в Санкт-Петербурге превысит 350% от средних многолетних значений.

Ранее, 18 мая, в Санкт-Петербурге прошли сильный ветер и ливень с грозой. Сообщалось, что ветер повалил деревья, повредил кровли домов, а также восемь автомобилей и светофоры.