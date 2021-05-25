CNN назвал возможные дату и место встречи Путина и Байдена

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена ожидается 15–16 июня в Женеве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники во вторник, 25 мая.

«Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15–16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», — отмечает телеканал.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что если встреча Путина и Байдена состоится, то главы государств обсудят, в частности, стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что российский и американский лидеры самостоятельно определят темы, которые будут обсуждать в ходе саммита. При этом он добавил, что Путин готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.

Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров. Однако конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.