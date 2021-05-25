Песков назвал темы для обсуждения на возможной встрече Путина и Байдена

При условии проведения саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на повестке дня будут стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Об этом во вторник, 25 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая касается всех стран мира. И, безусловно, стратстабильность и контроль над вооружениями будут на повестке дня однозначно», — прокомментировал представитель Кремля в ходе общения в журналистами.

Однако он сообщил, что необходимо ожидать официальных сведений на этот счет, после чего будет целесообразно обсуждать детали.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что российский и американский лидеры самостоятельно определят темы, которые будут обсуждать в ходе саммита. При этом он добавил, что Путин готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.

Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров. Однако конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что российская сторона не отказывается от диалога с США, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.