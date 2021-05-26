Максимально технично: на что обращать внимание при выборе современных ноутбуков

Технологии в современном мире развиваются стремительно. К привычным нам характеристикам, таким как вес или яркость экрана, добавляются всё новые, связанные в том числе с комфортом и заботой о здоровье пользователей. «Известия» изучили последние тренды на рынке и узнали, на что стоит обращать внимание при покупке ноутбука, чтобы приобрести устройство, с которым действительно можно отправляться в будущее.

Легкость стиля

Техника давно проходит одновременно и по линии функциональных устройств, и по линии аксессуаров. А для многих и вовсе превратилась в визитную карточку и способ самопрезентации — например, на деловых встречах.

Производители ответили на это строгим и эргономичным дизайном новых устройств и глубокими и спокойными цветами корпуса. Так что кричащие расцветки теперь не в моде.

Предпочтение лучше отдать сдержанности и благородству: например, универсальным серым оттенкам, как у ноутбуков линейки HONOR MagicBook.

Максимально технично3 Фото: предоставлено пресс-службой компании

Вес у этих моделей по современным меркам тоже оптимальный — от 1,39 кг до 1,56 кг. А это то, что нужно для современного жителя мегаполиса. Такие устройства удобно брать с собой, перемещаясь в течение дня из офиса в кафе или на встречу или отправляясь на учебу в университет.

Добавить мощности

Если вы дизайнер, блогер, представитель любой другой творческой профессии или просто часто работаете с «тяжелыми» файлами, изображениями, аудио- или видеоформатами, то одного эффектного внешнего вида будет точно недостаточно.

По мере того как запросы пользователей растут, производители постоянно работают над увеличением мощности устройств. Благодаря улучшенной оперативной памяти и интегрированной графике даже легкие и компактные устройства сегодня могут предложить впечатляющие игровые возможности и высокую скорость обработки изображений, необходимую дизайнерам и производителям контента.

В обновленных моделях HONOR MagicBook за это отвечает процессор Intel® Core™ последнего, 11-го поколения и новая интегрированная графика Intel® Iris® Xe дискретного уровня. Дополняют комплект 16 Гб двухканальной оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 512 Гб. В результате производительность устройства увеличилась почти на четверть.

Отдельно стоит отметить и качество соединения — ведь мало что в современном мире раздражает больше, чем файл, который «завис» в процессе скачивания, или новый эпизод любимого сериала, который никак не хочет обновляться. MagicBook поддерживают стандарт Wi-Fi 6 и оснащены сдвоенными антеннами 2x2 MIMO, что при наличии соответствующего роутера позволяет достигать скорости скачивания 2400 Мбит/с. Это, на секундочку, почти в 2,7 раза быстрее, чем с Wi-Fi 5.

Максимально технично1 Фото: предоставлено пресс-службой компании

Комфорт и безопасность

Чем активнее мы работаем с ноутбуком, тем более важными становятся комфорт при взаимодействии с устройством и безопасность сохраненных на нем данных. И здесь на помощь могут прийти технологии биометрической защиты.

Новые ноутбуки компании HONOR, например, оснащены сканером отпечатков пальцев, который встроен прямо в кнопку питания устройства. Это спасет сохраненную на ноутбуке информацию от злоумышленников, которые давно научились взламывать или красть пароли, а самих пользователей — от такой знакомой ситуации, когда тщательно придуманный пароль просто вылетел из головы.

Последствия пандемии и возникший еще раньше интерес к здоровому образу жизни тоже не остались в стороне. Почти все крупные производители стали уделять особое внимание развитию технологий, связанных с заботой о здоровье пользователя. Поэтому теперь при покупке ноутбука вы вправе ожидать не только отличных технических характеристик, но и бережного отношения к своему здоровью.

Поскольку большинство из нас проводят за компьютером порядочную часть своего дня, а вечер — за играми или просмотрами сериалов, особое внимание стоит обратить на режимы, которые позволяют снизить нагрузку на глаза.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

У HONOR за это отвечает режим защиты зрения Eye Comfort. Воздействие синего спектра излучения в обновленных ноутбуках HONOR MagicBook снижено почти вдвое. К синему свету в том числе чувствителен мелатонин — гормон, который вырабатывается в полной темноте и отвечает за качество сна. Синее излучение в больших количествах существенно снижает уровень гормона у активных пользователей компьютерной техники или смартфонов и может привести к нарушениям сна.

Есть у MagicBook и технология уменьшения яркости — она обеспечивает комфорт для глаз даже при длительной работе с ноутбуком. В зависимости от ситуации или личных предпочтений можно выбрать подходящий режим подсветки — например, теплый, если вы хотите почитать электронную книгу в уютной атмосфере, или холодный — если он помогает вам сосредоточиться.

Благодаря тонким рамкам полезная площадь FullView-экранов этих ноутбуков составляет 84% для MagicBook 14 и 87% — для MagicBook 15. А антибликовая пленка обеспечивает яркое реалистичное изображение даже под прямыми солнечными лучами. Если же вам понадобится продемонстрировать изображение на экране собеседникам, сидящим напротив вас, — просто откиньте экран на 180 градусов и положите устройство на стол. Благо шарнирное соединение это позволяет.

Полный заряд

Отправившись с компактным и легким устройством по делам, меньше всего хочется думать о поисках розетки или вынужденно сидеть на одном месте, дожидаясь, когда ноутбук зарядится. Так что емкость и выносливость батареи также становятся важным критерием при выборе. Тем более что производители научились эффективно решать эту задачу.

Обновленные ноутбуки серии HONOR MagicBook получили мощную батарею емкостью 56 Вт·ч, которая обеспечивает автономную работу в течение всего дня. Производитель обещает до 10,5 часа «жизни» ноутбука в режиме воспроизведения локального Full HD видео. Бонус — возможность быстро подзарядить устройство, в случае если это всё-таки потребуется. Специальная технология быстрой зарядки позволяет всего за полчаса пополнить батарею на 50%.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

Если же вам предстоит работать с «тяжелыми» файлами или выполнять любые задачи, которые требуют от ноутбука дополнительной энергии, пригодится режим повышенной производительности. Переключиться в него можно нажатием двух клавиш — и спокойно работать дальше, не беспокоясь о том, что скоро придется подумать о питании для ноутбука.

Если же, наоборот, разрядился смартфон или любое другое устройство — поможет функция обратной зарядки по Type-C, которая позволяет использовать ноутбук в качестве внешней батареи. Пользоваться самим ноутбуком при этом необязательно — MagicBook продолжит зарядку даже в выключенном состоянии, так что, завершив свою работу с ним, вы можете спокойно убрать ноутбук в сумку и отправляться по делам. Смартфон зарядится по пути.

Гибкость подходов

Кстати, про другие устройства. Учитывая, как часто мы теперь одновременно пользуемся и ноутбуком, и смартфоном, возможность работать с информацией без необходимости переключаться между ними, может сэкономить немало времени и нервов.

Максимально технично2 Фото: предоставлено пресс-службой компании

Владельцы HONOR, например, смогут подключить свой смартфон к ноутбуку HONOR MagicBook одним касанием. Функция «Мультиэкран» позволяет отображать экран смартфона на ноутбуке, переносить файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, а также запускать мобильные приложения на ноутбуке.