Запас мощности: в РФ хотят продлить срок службы электроники до 10 лет

Минприроды предложило продлить срок службы бытовой техники и электроники: обязать производителей изготавливать детали для ремонта аппаратуры на протяжении всей гарантии — до 10 лет . С такой инициативой министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов обратился в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко (документ есть у «Известий»). Аналогичные обязательства уже действуют в Европе. Там производители не могут подтолкнуть людей к покупке новой техники, если старая сломалась, а деталей для ремонта уже не изготавливают. Более того, этот шаг позволит сократить количество «электронного мусора», уверены в Минприроды. Правительство запросило позиции Минпромторга и Минэкономразвития по этому предложению.

Детали на всю жизнь

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов 23 апреля обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с письмом «О проработке возможности установления «права на ремонт» для бытовой техники» . Он отметил, что 1 октября 2019 года Еврокомиссия приняла регламенты, которые устанавливают требования к экодизайну ряда бытовых приборов. Речь идет об обязательных нормативах, которые уделяют ключевое внимание рациональному использованию энергоресурсов, а также защите окружающей среды.

В документе сказано, что в эти регламенты вошел обязательный раздел об обеспечении «права на ремонт». Он предписывает: производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ремонту. Плюс к этому выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме в течение 7–10 лет . Такие требования уже вступили в силу в ЕС с 1 марта 2021 года.

Европа таким образом решает серьезную проблему: выпуская на рынок новую продукцию, изготовители иногда прекращают делать запасные детали к ним. Таким образом они подталкивают покупателей отказываться от техники, которая ломается и не подлежит ремонту, ведь комплектующих больше нет.

Запас мощности Фото: ТАСС/Виталий Невар

В Европе регламенты, которые включают «право на ремонт», приняты для телевизоров, холодильников, посудомоечных и стиральных машин, фенов . И уже в перспективе их расширят для смартфонов, ноутбуков и мелкой техники . Александр Козлов отметил в письме в правительство: если власти нормативно закрепят продления срока службы товаров, то это сократит количество «электронного мусора» , который ежегодно образовывается. Он напомнил, что одна из национальных целей, которую уже задал президент, — переход на экономику замкнутого цикла. Она основана на возобновлении ресурсов, то есть их переработке, а не захоронении. Право на ремонт как раз укладывается в решение этой задачи.

Минприроды предложило поручить Минпромторгу и Минэкономразвития проработать возможность принять в России требования, аналогичные описанным европейским. Аппарат правительства 19 мая обратился с просьбой к этим ведомствам представить в кабмин свою позицию по этому вопросу. Документ есть у «Известий». В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» подтвердили, что дали такое поручение.

В пресс-службах Минпромторга и Минэкономразвития на запрос не ответили. «Известия» также направили запрос в Минприроды.

Морально старое

Потребители покупают новую технику и телефоны не потому, что старая аппаратура перестает работать, а потому что она морально устаревает , сказал «Известиям» представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят Apple, Canon, «М.Видео» и другие) Антон Гуськов. Поэтому предложенные регулятором меры могут быть неэффективными , уточнил он.

Запас мощности Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Россия не может устанавливать предложенные Минприродой инициативы в одностороннем порядке, такие новшества могут быть отражены лишь в технических регламентах ЕАЭС , действие которых распространяются на пять стран-участниц союза, — сказал он. — Тем более, в РФ срок службы бытовой техники уже сейчас составляет от 8 до 10 лет. При этом закон «О защите прав потребителей» обязывает компании иметь детали для ремонта этой техники.

Эксперт уверен, что требование о подробных инструкциях по ремонту аппаратуры может спровоцировать у людей желание самостоятельно ее починить. Это значит, что они могут начать несанкционированный ремонт, который станет опасным для граждан, а также нанесет вред самой технике.

Зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева сказала «Известиям», что сейчас «электронный мусор» — максимально растущий вид отходов среди других. Выбрасывая товары в угоду моде, потребители дают возможность производителям делать ломкие товары, которые быстро приходят в негодность. Хотя их срок эксплуатации может быть больше, отметила она.

Инициатива дает людям возможность решать, когда избавляться от техники: починить ее или выбросить. Эксперт уверена, что также стоит продумать возможность организации пунктов ремонта техники от производителя . В будущем это поможет снизить объем таких отходов. Наталья Беляева считает, что параллельно следует проводить разъяснительную работу среди населения — объяснять, почему важно как можно дольше использовать вещи, а не создавать мусор.

Запас мощности Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Это правильная инициатива, она во многом связана с приведением российского нормативного регулирования с общим европейским, — сказал первый зампредседателя экспертного совета при Минприроды Александр Закондырин.

Помимо того, что запчасти нередко отсутствуют, сегодня техника зачастую продается в спаянном или склеенном виде, что серьезно затрудняет ремонт, отметил он.