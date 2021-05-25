В России начались продажи путевок с детским туристическим кешбэком

В России с 25 мая стартовала программа кешбэка на путевки, купленные в детские лагеря. Родители могут вернуть до 50% их стоимости, но не более 20 тыс. рублей.

Для получения кешбэка надо оплатить отдых ребенка картой МИР, зарегистрированной в системе лояльности. Вернуть средства смогут и те, кто заранее купил путевку, для этого надо подтвердить, что дети отдохнули в лагере.

Денежные средства вернутся на карту, с которой была совершена покупка, в течение пяти дней.

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство готово предложить продление программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года в случае ее успеха. При этом количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен.

24 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил, что в стране программа кешбэка на летний отдых детей на путевки, приобретенные заранее вне участия в программе, стартует 15 июня и продлится до конца октября.

13 мая правительство России выделило на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей. Отмечалось, что родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир». Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

О необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года российский лидер Владимир Путин рассказал 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.