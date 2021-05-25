Врач рассказал об уловках фармацевтов в российских аптеках

Сотрудники аптек нередко предлагают купить вместо конкретного лекарственного препарата, рекомендованного врачом, его аналог. Можно ли прислушиваться к таким советам, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогое лекарство с тем же действующим веществом.

«Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств», — приводит радио Sputnik слова Хухрева 25 мая.

Однако специалист уверен, что не стоит доверять советам фармацевта больше, чем назначениям лечащего врача.

«Он может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал», — сказал Хухрев.

Исключение, по его словам, составляют случаи, когда предлагают купить препараты-дженерики (непосредственные аналоги какого-либо лекарства). В составе дженериков — то же самое действующее вещество и в том же самом количестве, что и оригинал. У них есть такое же международное непатентованное наименование (МНН), что и у «эталонного» препарата, но торговые названия у них могут быть разные.

Отправляясь в аптеку, врач советует заранее поинтересоваться, какие есть дженерики у необходимого вам лекарства. Хухрев отметил, чтобы их найти, пациент должен в интернете посмотреть химическое название действующего вещества нужного лекарства. Если по составу и по стране производства все совпало, то препарат можно покупать и принимать, заключил он.

В марте в сервисе «Сбер Еаптека» заявили, что самыми продаваемыми препаратами и медицинскими товарами в 2020 году стали хлоргексидин, одноразовые маски и парацетамол. Кроме того, клиенты аптек активно приобретали спреи «Нафтизин», «Снуп» и капли «Корвалол».