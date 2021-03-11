Парацетамол стал самым продаваемым препаратом в 2020 году

Самыми продаваемыми препаратами и медицинскими товарами в 2020 году стали хлоргексидин, одноразовые маски и парацетамол. Итоги продаж прошлого года подвели в сервисе «Сбер Еаптека» («Известия» ознакомились с отчетом организации).

Продажи хлоргексидина выросли на 78% по сравнению с 2019 годом, продажи медицинских масок увеличились в 14 раз, а парацетамола — в шесть раз год к году. Продажи витамина C за тот же период увеличились в 15 раз, а витамина D — в шесть раз. Рост продаж цитрамона составил 35%, активированного угля — 16%.

Также покупатели активно приобретали спреи «Нафтизин», «Снуп» и капли «Корвалол».

IV квартал по сравнению с предыдущим продемонстрировал резкий взлет спроса на шприцы, системы переливания крови, порошки против инфекций, а также средства для укрепления иммунитета — витамины и БАД.

Одна из самых популярных покупок — успокоительные. Заметное увеличение продаж пришлось на ноябрь и декабрь (в полтора раза) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На состав заказов в прошлом году значительное влияние оказала пандемия, заключил основатель и генеральный директор компании «Сбер Еаптека» Антон Буздалин.

Ранее, в феврале, Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил распространять по почте рецептурные препараты, задействовав для этого «Почту России». В госкомпании «Известиям» отмечали, что технические возможности для доставки таких лекарств имеются.