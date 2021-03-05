 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
У берегов Новой Зеландии произошло третье за день землетрясение
Наука
Новый анальгетик без привыкания может заменить морфий
Мир
Лукашевич назвал лишение Киевом населения Крыма воды попыткой геноцида
Мир
В Британии выявили новый штамм коронавируса
Общество
К концу марта прирост заболеваемости COVID-19 может упасть до 0,1%
Мир
В США допустили дальнейшие санкции против «Северного потока – 2»
Экономика
В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах
Общество
Вышедший на свободу «скопинский маньяк» не явился домой в срок
Культура
Киркоров презентовал клип участницы «Евровидения» от Молдавии
/

Не больно надо: новый анальгетик без привыкания может заменить морфий

Лабораторные исследования показали, что обезболивающее нетоксично и не имеет побочных эффектов
Фото: Global Look Press/mrp
Главный слайд
Начало статьи
Не больно надо: новый анальгетик без привыкания может заменить морфий
2021-03-01 13:16:18">
2021-03-01 13:16:18
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ разработали новый анальгетик, действие которого аналогично морфину, но препарат не вызывает привыкания. Сейчас разработчики готовятся к доклинической стадии испытаний средства. В случае успеха медики получат лекарство, которое можно будет вводить в организм пациента в форме капель в нос. Оттуда через слизистую вдоль нервных волокон оно будет попадать в мозг.

Голова не боли: найдено вещество на замену опиоидным анальгетикам
Оно не вызывает привыкания и наркотической эйфории

Защитить от ферментов

Ученые Курчатовского института создали новый вид анальгетика, который по своим свойствам не уступает морфию, но нетоксичен и не вызывает привыкания. Обезболивающее действие препарата основано на эффекте, который оказывает на организм нейропептид энкефалин. О том, что это вещество способно снимать боль, специалистам известно давно. Но на практике применить его не получалось: в мозге нейропептид распадался под воздействием ферментов. Специалистам удалось сделать энкефалин более устойчивым с помощью аминокислоты бета-аланина. Это позволило увеличить время обезболивающего воздействия соединения с 30 до 180 минут.

— Первоначально мы обнаружили, что бета-аланин защищает пептиды в среде мозга от нападающих на них ферментов, и решили проверить этот эффект на примере лекарственного пептида — энкефалина, — рассказал главный научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Марк Мосевицкий.

Ученые смогли сделать энкефалин стабильным, обнаружив в мозге млекопитающих группы внеклеточных металлопептидаз, получивших название NEMP (Neuron bound extracellular Metallo Peptidases). Они располагаются на поверхности аксонных окончаний нейронов и разрушают лекарственные пептиды, которые вводятся в организм. Раньше попытки затормозить действие NEMP нарушали нормальные биохимические и физиологические процессы. Но пептиды из этой группы не способны нарушить связь, в которой участвует бета-аланин, выяснили ученые. Они создали несколько модификаций энкефалина с этой аминокислотой.

Не больно надо
боль
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Место спасения: в России найдено лекарство от болезни Тея–Сакса
Отечественный препарат может стать первым в мире для лечения детей с редкой патологией

Чтобы проверить стабильность полученного вещества, ученые провели испытания в условиях, имитирующих те, в которые попадает пептид в мозге (использовалась суспензия выделенных аксонных окончаний нейронов). Эксперимент показал: незащищенный энкефалин полностью разрушался за 40 минут, а его модификации с бета-аланином даже через 180 минут сохраняли целостность молекул на уровне 70–85%.

Обезболивающий эффект препарата проверили на крысах с помощью стандартного опыта «отдергивания хвоста». Для этого хвосты животных погружают в воду температурой 55 °С и засекают, через сколько секунд крысы их отдернут. Чем больше времени пройдет, тем сильнее анестезия.

Оказалось, что по этому тесту показатели одной из модифицированных форм энкефалина практически совпадают с морфином, другой — даже выше. Препарат также проверили на острую токсичность, тест оказался отрицательным. Кроме того, эксперименты показали, что вещество не вызывает зависимости и не приводит к нарушениям поведения и памяти.

Не больно надо
шприц
Фото: Global Look Press/David Devins
Апгрейд для таблетки: в России смогли усилить действие лекарств
Самарские ученые утверждают, что эффективность антибиотиков и антиагрегантов можно повысить магнитным полем

Вещество-антагонист для модифицированного энкефалина — налоксон, выяснили ученые. Это же соединение является антагонистом для морфина. Это означает, что разработанное вещество воздействует на те же рецепторы, что и морфин.

Сейчас разработчики готовятся к доклинической стадии испытаний препарата, которая следует за лабораторными исследованиями. В случае успеха медики получат лекарство, которое можно будет вводить в организм пациента в форме капель в нос. Оттуда через слизистую вдоль нервных волокон оно будет попадать в мозг.

Без боли и побочных эффектов

Сейчас практически все сильные обезболивающие в клинической практике — производные морфия, пояснил «Известиям» доцент кафедры ядерной медицины Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ, начальник Центра биотехнологий Дмитрий Сосин. У пациентов формируется психическая и физическая зависимости от таких препаратов, и медики нуждаются в средстве, лишенном хотя бы части этих недостатков.

Уязвимая язва: создан первый нетоксичный препарат против герпеса
Лекарство в виде крема уже прошло клинические испытания

— Специалистам из Курчатовского института удалось решить задачу по предотвращению деградации энкефалинов и подготовить препарат к предклиническим испытаниям, — сказал эксперт.

Большинство природных и синтетических молекул, используемых в качестве основы для создания анальгетиков, участвуют во многих метаболических путях и, как следствие, имеют достаточно выраженные побочные эффекты, рассказал профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Константин Бразовский.

— Экспериментально подтвержденная продолжительность и величина анальгезирующего действия новой молекулы свидетельствуют о возможности создания принципиально нового класса высокоэффективных синтетических опиоидных анальгетиков без характерных побочных эффектов, — считает Константин Бразовский.

Не больно надо
аптека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Рак под прицелом: ученые снизили токсичность онкопрепарата из яда тиса
Новая форма лекарства на 30% эффективнее воздействует на опухоли

Авторы исследования предложили уникальные производные энкефалинов, обладающие высокой специфичностью и химической стабильностью в физиологических условиях, отметил научный сотрудник лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ «МИСиС» (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Алексей Никитин.

— Отличительной особенностью и главным преимуществом полученных аналогов энкефалина является отсутствие привыкания к препарату, а также пролонгированный анальгезирующий эффект, обусловленный отсутствием связывания полученных молекул с нейронами внеклеточных экзопептидаз, — сказал Алексей Никитин.

Современной медицине нужны высокоэффективные обезболивающие препараты и представленную разработку можно считать революционной, согласна профессор Медицинского института БФУ имени Иммануила Канта Светлана Перепелица.

— Пока это только первая часть исследования — эксперимент. Впереди у научного коллектива еще много работы: разработка нового препарата может занимать несколько лет, — отметила эксперт.

Ученым предстоит создать лекарственную форму, в которой препарат дошел бы до синаптической щели не разрушенным протеазами, не вызывал бы реакций гиперчувствительности и иммунного ответа, указал заведующий кафедрой общей врачебной практики Медицинского института РУДН, официальный эксперт в научно-технической сфере Минобрнауки РФ Николай Стуров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021