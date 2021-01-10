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Голова не боли: найдено вещество на замену опиоидным анальгетикам

Оно не вызывает привыкания и наркотической эйфории
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Голова не боли: найдено вещество на замену опиоидным анальгетикам
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2020-12-29 13:14:07
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Российские ученые обнаружили вещество для обезболивания, которое не воздействует на опиоидные рецепторы. За счет этого препарат на его основе не будет вызывать привыкания, утверждают разработчики. По их словам, средство эффективно за счет двойного механизма действия: оно снижает количество болевых импульсов и возбудимость каналов, через которые эти импульсы передаются. Методику стоит еще исследовать, и пока ее можно рассматривать только в качестве дополнительной терапии, считают эксперты.

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Вещество, которое эффективно снимет боль, но не вызовет привыкания, нашла группа ученых лаборатории физиологии возбудимых мембран Института физиологии имени И.П. Павлова РАН. Работу провели в рамках в рамках проекта центра «Интегративная физиология — медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости» НЦМУ.

Человек чувствует боль за счет работы рецептов (ноцицепторов), которые также отслеживают механические, тепловые и химические воздействия. Когда такие воздействия превышают порог чувствительности, возникает ощущение боли. У каждого человека он свой и заложен генетически. Получив «оповещение», что порог пройден, рецептор отправляет сигнал в головной мозг. Известно, что болевой сигнал передается с помощью нервных импульсов, частота которых регулируется молекулярными белками — медленными натриевыми каналами.

Голова не боли
Голова не боли: найдено вещество на замену опиоидным анальгетикам
Фото: Pixabay

— То, как канал генерирует ток, зависит от веществ, которые теоретически действовать непосредственно на этот белок не должны. Мы предположили, что они действуют на соседние молекулы, которые служат трансдукторами, участвующими в каскадных реакциях, то есть их функция заключается в усилении сигнала, — рассказал руководитель исследования Борис Крылов.

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Яд во спасение

Единственными препаратами, способными заглушить сильную хроническую боль, считаются опиоидные анальгетики. Но они вызывают привыкание. Порой люди даже перестают соблюдать рекомендации врачей и умирают от передозировки.

Такие препараты воздействуют на так называемый G-белок, связанный с опиоидными рецепторами. Во время экспериментов ученые обнаружили, что микроскопические дозы морфина влияют не на них, а на неизвестные белковые молекулы, связанные с ферментом под названием натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза (Na/K-АТФаза).

— Видимо, одна из ее изоформ и выступает в качестве трансдуктора, — пояснил Борис Крылов. — Получается, сигнал передается от рецептора к трансдуктору, а от него на канал, который регулирует болевое ощущение. Мы предположили, что для модулирования работы канала можно действовать на эту молекулу-трансдуктор. В качестве регулятора решили попробовать уабаин.

Голова не боли
Уабаин можно найти в корнях, стеблях, листьях и семенах растений Strophanthus gratus, которые произрастают в Восточной Африке

Уабаин можно найти в корнях, стеблях, листьях и семенах растений Строфантус гратус, которые произрастают в Восточной Африке

Фото: Global Look Press/R. Koenig/blickwinkel
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Это вещество — яд, впервые его обнаружили в африканских растениях. Но есть и эндогенный уабаин, то есть вырабатываемый человеческим организмом. Его концентрация в крови очень мала (10-9 моль на литр), и раньше ученые не могли понять, зачем он вообще нужен в теле человека.

Исследователи выяснили, что при воздействии малых концентраций уабаина в мембране ноцицептивного нейрона становится меньше медленных натриевых каналов. Чем меньше каналов, тем меньше частота нервных импульсов и, следовательно, ниже болевое ощущение. Кроме того, уабаин снижает возбудимость таких каналов.

— У эндогенного уабаина двойной механизм действия, и это мощнейший анальгетик, который может заменить опиаты и опиоиды на уровне периферической нервной системы, — заключил Борис Крылов. — Опиаты вызывают зависимость, так как в процессе передачи сигнала участвуют G-белки, которые передают сигнал на геном. В результате появляются новые опиоидные рецепторы, и человеку нужна большая доза препарата. В механизме действия уабаина G-белки не участвуют, поэтому зависимость он вызывать не будет.

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Один в боли не воин

Нужны дальнейшие исследования, чтобы проверить верность концепции, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Главный вопрос в том, будет ли такой метод работать столь же эффективно, как обезболивающие на основе опиатов, — отметила доцент кафедры общей врачебной практики Медицинского института РУДН (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Татьяна Мансур. — Для этого необходимы исследования метода на пациентах с нейропатической болью (возникает вследствие не физических повреждений, а из-за патологического возбуждения нейронов в периферической или центральной нервной системе. — «Известия») и онкологических больных, конечно, после проведения клинических испытаний на животных.

Голова не боли
Голова не боли: найдено вещество на замену опиоидным анальгетикам
Фото: Depositphotos
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По итогам исследований можно будет говорить о применении нового лечения боли в комплексе с другими методами, но не как монотерапию, заключила эксперт.

С таким подходом согласен заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и патофизиологии Михаил Кукушкин.

— Молекулы боли не существует, поэтому нет и целевых воздействий, которые могли бы разом уничтожить ее, — пояснил эксперт. — Существует огромное количество мишеней, по которым надо «бить», чтобы избавить человека от страданий. Тот же морфин работает не со всеми болевыми синдромами, потому что у всех препаратов есть свои ограничения. Необходимо воздействовать на разные звенья патогенеза, а не только на один канал.

Ученые Института физиологии имени И.П. Павлова РАН работают над созданием обезболивающего препарата на основе уабаина и продолжают доклинические испытания молекулярных механизмов действия этого вещества.

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