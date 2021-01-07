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Источник надежды: что ждет в 2021-м пациентов со СМА

Лечением детей с орфанными заболеваниями должен заняться специальный фонд
Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa
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Источник надежды: что ждет в 2021-м пациентов со СМА
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2020-12-31 02:40:38
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Минувший год стал в некотором смысле прорывным для пациентов со спинально-мышечной атрофией (СМА): в России зарегистрировали два препарата — «Спинразу» и «Рисдиплам», а также включили СМА в список орфанных заболеваний, лечение которых будет финансироваться за счет повышения налогов для граждан с доходом свыше 5 млн рублей. Фонд, который поручил создать президент, должен с 1 января забрать у регионов обязанность обеспечивать дорогими препаратами больных со СМА, однако как он будет работать, пока не ясно.

Борьба за жизнь

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В 2020 году в России последовательно зарегистрировали «Спинразу» и «Рисдиплам». Ранее, чтобы получить важнейшие препараты, пациентам приходилось идти в суд, теряя драгоценное время. Теперь их обязаны обеспечивать по месту жительства: лекарства включили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. На деле регистрация хотя и упростила их получение, всё равно не решила всех проблем: лекарства очень дорогие — одна инъекция «Спинразы» стоит около 8 млн рублей, в год пациенту нужно шесть инъекций, и у регионов таких денег просто нет. Даже в ФАС России заявляли, что препарат «невероятно дорогой», и предлагали отложить включение его в перечень жизненно важных.

В результате борьба пациентов со СМА в судах продолжается. Например, в начале декабря Санкт-Петербургский городской суд отказался обязать городской комитет по здравоохранению обеспечить двухлетнего Константина Гепалова препаратом «Золгенсма». Это лекарство, которое считается самым дорогим в мире, его пока не зарегистрировали в России. Однако в СМИ его называют препаратом будущего: если «Спинраза» и «Рисдиплам» нужны постоянно, то с «Золгенсмой», как утверждается, достаточно одной инъекции стоимостью около $2 млн: на ранней стадии он просто заменит сломанный ген, что должно излечить пациента.

Источник надежды
Источник надежды: что ждет в 2021-м пациентов со СМА
Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa
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Одна инъекция нового препарата стоит около 8 млн рублей

Еще одно важное решение властей, которое касается и детей со СМА, — повышение налога для людей с годовым доходом свыше 5 млн рублей с 13% до 15%. Эти 2%, которые будет получать государство дополнительно, было решено направить в фонд помощи детям с орфанными заболеваниями. По идее, начать работу этот фонд должен был с 1 января, однако пока нет информации о том, как дальше будут лечить детей со СМА, выяснили «Известия».

— Сказать, что этот год решил проблемы для пациентов со СМА окончательно, я не могу. Это не совсем так, — говорит директор благотворительного фонда помощи больным спинально-мышечной атрофией «Семьи СМА» Ольга Германенко. — Хотя видим, что предпринимаются определенные шаги, но на конец декабря достаточно сложно сказать, как именно будет работать фонд в 2021 году.

Она заметила, что до сих пор нет ясности с механизмом работы фонда: кто туда попадет, как будет решаться вопрос выбора лекарственного препарата, которых в России зарегистрировано два. Известно, что в перечень для работы фонда включено 30 болезней. Пока все больные СМА продолжают руководствоваться старыми нормативными актами, которые подразумевают региональное финансирование.

Минздрав на запрос «Известий» о лечении больных со СМА не ответил.

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Упущенное время

Председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отметил, что региональные бюджеты не могут обеспечить потребности пациентов со СМА.

— Каждый регион надеется сбросить с себя этого пациента и максимально оттягивает обеспечение детей дорогостоящей терапией, — заявил он «Известиям». — От главных специалистов регионов требуют писать про пациента: «Оставить под наблюдением».

В ситуации с новым фондом, замечает Власов, пока нет понятных механизмов и порядков: неясно, что нужно сделать, чтобы люди могли получить лечение до клинических проявлений. По его мнению, это одна из главных проблем — говорить о лечении начинают уже после появления симптомов, хотя наиболее эффективно его проводить после рождения.

Источник надежды
Источник надежды: что ждет в 2021-м пациентов со СМА
Фото: Pixabay

— Ребенок рождается, ему нужно сразу делать генетическое исследование, — говорит Власов. — Если подтвердили СМА, то надо сразу начинать лечение, и тогда ребенок вырастет, будет совершенно здоровым и, может, не вспомнит никогда, что у него такое заболевание.

Но пока выходит так, что пациенты ждут лечения уже с тяжелой инвалидностью. У некоторых — сколиоз третьей степени, который сам по себе является ограничением для введения таких препаратов.

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— И нужно создавать условия, чтобы, как только был поставлен диагноз, моментально назначать препарат. Каждый день дорог, — отметил Власов. — Как это будет на деле, пока никто не знает.

По словам Германенко, в России сейчас, по данным ее фонда, 1068 пациентов со СМА. Из них лечение получают всего 430 человек. Причем 200 из них получают «Рисдиплам» бесплатно — в рамках программы дорегистрационного доступа.

— Но с момента регистрации препарата ответственность за лечение и финансовые обязательства берет на себя государство, — поясняет Германенко. — Тут нам тоже непонятно до конца, как формируемый фонд решит продолжение их лечения.

Большое облегчение

В то же время, замечает она, если в 2019 году не было ни одного зарегистрированного препарата в стране, то теперь сразу два, что, кстати, больше, чем в Европе, где «Рисдиплам» пока не зарегистрировали. Какой-то процент пациентов благодаря уже принятым решениям смог начать лечение.

— Сказать, что ситуация после включения «Спинразы» в федеральный реестр сильно изменилась, я не могу, но то, что суды стали принимать сторону пациентов, — это правда, — также отмечает Ян Власов.

Источник надежды
Источник надежды: что ждет в 2021-м пациентов со СМА
Фото: Global Look Press/Emmi Korhonen/imago-images
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Директор ФГБНУ «МГНЦ», главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев уверен, что ясность по фонду помощи детям с орфанными заболеваниями скоро наступит, и заработать он может не с 1, а с 11 января.

— Мне кажется, что фонд вполне может справиться с лечением орфанных наследственных заболеваний, — заявил он «Известиям». — У регионов останутся какие-то болезни, лечение которых они должны финансировать — болезнь Фабри, например. Но я думаю, в сравнении с тем, что есть сейчас, фонд принесет большое облегчение.

Вопросы без ответов

В следующем году, вероятно, будет решаться вопрос о регистрации в России и препарата «Золгенсма». Сергей Куцев считает, что вовсе не обязательно, чтобы сразу были зарегистрированы все три препарата для пациентов со СМА.

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На самом деле самый изученный препарат с наиболее доказанной эффективностью — это препарат «Спинраза», — заявил он. — У него наибольший опыт применения, и он показал свою эффективность, особенно на ранней стадии заболевания. И нет таких случаев, когда можно было бы лечить «Золгенсмой», но нельзя «Спинразой».

Ян Власов считает, что «Золгенсму» тоже нужно зарегистрировать в России, хотя и признает, что препарат мало изучен.

— «Спинраза» действительно лучше других изучена, она сделана в мире 11 тыс. человек, это достаточно серьезная популяция, — отметил Власов. — И отрицательного эффекта от нее нет, или мы о нем не знаем. Второй зарегистрированный препарат в России, «Рисдиплам», получили во всем мире всего 1 тыс. человек.

Германенко отмечает, что каждый из этих трех препаратов имеет свою механику, и нет достаточных данных для того, чтобы говорить, что какой-то из этих препаратов лучше другого.

Источник надежды
Источник надежды: что ждет в 2021-м пациентов со СМА
Фото: Global Look Press/Frank May/picture alliance

— Все три препарата являются одинаково хорошими — и тут не так важно, каким препаратом ты начинаешь лечение. Важно, чтобы ты начал это делать как можно быстрее, — отмечает она. — При СМА быстро разрушаются мотонейроны. Чем дальше, тем больше невосстановимых процессов может произойти, что может отразиться в том числе на эффективности препаратов и их возможностях. Ключевое — это получить лечение как можно раньше.

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При этом фонд точно не решит еще одну проблему — взрослые, страдающие СМА, отмечает Германенко.

— Не решен вопрос со взрослыми пациентами, так как фонд, как говорилось, будет решать только проблемы детей, — заявила она. — Однако больше 20% пациентов со СМА — это пациенты взрослые, старше 18 лет. Их 234 человека — довольно много.

Более того, замечает Германенко, еще есть больные дети, которым сейчас 17,5 лет. Что будет происходить с ними, задается она вопросом, если фонд заработает только к тому моменту, как они станут совершеннолетними.

— Вопросов практического характера по-прежнему много, ответов на них пока нет, — отмечает она. — Надеемся, что хотя бы в начале следующего года будет хоть что-то понятно. А пока мы продолжаем жить в прежней правовой ситуации.

На лечение всех пациентов со СМА нужно ориентировочно 36 млрд рублей в год. По предварительным оценкам, в результате повышения налога на богатство бюджет, а значит и фонд, который займется 30 болезнями, получит около 60 млрд рублей.

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