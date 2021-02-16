Рецептурные препараты предложили распространять по почте

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными препаратами.

Как рассказали «Известиям» в госкомпании, все технические возможности для доставки таких лекарств у нее есть.

«Мы интегрированы с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию. Розничная лицензия, которая дает право на торговлю лекарствами, у ряда отделений почтовой связи уже есть. А оптовая позволит их хранить и транспортировать», — пояснили «Известиям» в «Почте России».

Пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений начали открывать в 2019 году. Сегодня они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, республик Башкортостан и Чувашия.

Ранее ВСП направил в Госдуму дорожную карту развития инноваций в российской медицине. Приоритетным направлением в ВСП считают введение дистанционного оборота рецептурных препаратов — в первую очередь для льготников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Аптека на посылках: «Почта России» готова заняться доставкой лекарств