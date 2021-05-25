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Лидеры 27 стран ЕС поддержали Чехию на фоне конфликта с Россией

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Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите 24 мая выразили солидарность с Чехией на фоне ее дипломатического конфликта с Россией и поддержали действия чешских властей по высылке российских дипломатов.

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«Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. ЕС подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку своим восточным партнерам», — сказано в заявлении по итогам заседания в Брюсселе.

Кроме того, Евросовет дал поручение высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю подготовить доклад о возможных вариантах политики в отношении России и представить его на заседании в июне.

Вместе с этим Европейский совет подтвердил приверженность «пяти принципам» в отношениях с Россией, которые включают в себя исполнение Минских соглашений и ограниченное сотрудничество.

Ранее во вторник стало известно, что представители посольства России, сокращаемого на паритетных началах чешской стороной до уровня «7 дипломатов + 25 техсотрудников», покинут Прагу 29 и 31 мая.

Российско-чешские отношения обострились в середине апреля, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда же было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии российская сторона категорически отвергла, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

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