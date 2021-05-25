Сокращаемый персонал посольства России покинет Чехию 29 и 31 мая

Представители посольства России, сокращаемого на паритетных началах с чешской стороной до уровня «7 дипломатов + 25 техсотрудников», покинут Прагу 29 и 31 мая. Об этом рассказал 24 мая «РИА Новости» представитель российской дипмиссии.

«Могу подтвердить, что сокращаемые сотрудники посольства РФ покинут Чехию двумя группами — 29 и 31 мая», — заявил он.

В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта Праги Клара Дивишкова рассказала, что заявлены три специальных авиарейса по маршруту Прага-Москва — один на 29 мая и два — на 31 мая. Она отметила, что не располагает никакой информацией о пассажирах этих рейсов.

В общей сложности, по данным МИД России, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника. Произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня «7 дипломатов и 25 административно-технических работников».

Отношения между РФ и Чехией стали напряженными после того, как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил о подозрении российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления о причастности РФ к взрыву безосновательны и разрушительны для отношений между двумя государствами. По его словам, в целом в отношении РФ проводится «линия на недружественное воздействие», оказываются давление и попытки сдерживания.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран. В списке оказались два государства — Чехия и США.