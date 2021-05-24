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Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Ryanair

Латвия вышлет посла Белоруссии в ответ на действия Минска

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Латвия высылает из страны посла Белоруссии и всех дипломатов республики «в ответ на принятые Минском меры». Об этом 24 мая сообщили в МИД страны.

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Пресс-секретарь ведомства Янис Бекерис подтвердил, что посла Латвии в Белоруссии Эйнарса Семаниса вызвали в МИД республики и ознакомили с требованием Минска послу и всем сотрудникам диппредставительства покинуть страну.

«Реагируя на это решение, в МИД Латвии приглашен временный поверенный в делах Белоруссии в Латвии, чтобы информировать белорусскую сторону об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами», — говорится на сайте дипведомства Латвии.

Ранее в этот день глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что власти республики приняли решение выслать посла Латвии и других сотрудников дипмиссии из-за инцидента с государственным флагом в Риге. По его словам, послу Латвии предложено покинуть Белоруссию в течение суток.

«Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — привело слова Макея белорусское агентство «БелТА».

В этот день во время проведения чемпионата мира по хоккею вместо государственного флага Белоруссии в центре Риги подняли бело-красно-белый, традиционно используемый оппозицией республики.

Кроме того, накануне произошел инцидент с самолетом компании Ryanair, который экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании.

В самолете в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасудна.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией. В частности, министр транспорта Латвии Талис Линкайтс оценил ситуацию как «неординарную» и порождающую множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что Европейский союз должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства для авиасообщения.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с самолетом Ryanair политизируют, и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

По словам дипломата, вместо желания объективно разобраться в произошедшем «снова зазвучали лозунги о санкциях», передает «РИА Новости».

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