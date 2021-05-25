Мама Наоми и травля Хадид: светские новости недели
Экс-супруг Натальи Водяновой Джастин Портман станет отцом в пятый раз, а бывший муж Ольги Бузовой — в четвертый. 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Дина, дочь политика Бориса Немцова, развелась с мужем через год после свадьбы, а дочери Аркадия Новикова и Евгения Кафельникова вышли замуж. Арина Гранде зарегистрировала брак с риелтором, New York Times призвала к травле сестер Хадид и Дуа Липы. «Известия» выбрали главные светские новости недели.
Пятый!
Бывший муж русской супермодели Натальи Водяновой — 52-летний британский аристократ Джастин Портман — скоро вновь познает радость отцовства. Его супруга — актриса Морган Снайдер — ждет ребенка. Об этом Джастин рассказал на своей странице в Instagram, выложив коллаж с фотографией жены с округлившимся животом и многочисленными снимками УЗИ.
— Новый животик, и это девочка! — подписал снимок многодетный отец.
Будущая дочь станет для аристократа пятым ребенком. У Портман и Морган Снайдер есть общий сын Лео, а еще у Джастина трое детей от брака с Натальей Водяновой: Лукас, Нева и Виктор. На «русской Золушке» Джастин был женат 10 лет — с 2001 по 2011 год. На актрисе Морган Снайдер он женился в конце июня 2019 года, а через месяц у них родился первенец.
Четвертый!
Готовится к пополнению в семействе и 34-летний футболист Дмитрий Тарасов. Его жена Анастасия Костенко беременна третьим ребенком. Спортсмен выложил в соцсетях фотографию с двумя дочками и беременной супругой.
— Важнейшая новость этого года! Мы с Настей ждем ребеночка. Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого еще нет детей, не могут понять счастье отцовства, — подписал снимок радостный отец.
Тарасов также добавил, что они с женой планировали каждого малыша и скоро они с Анастасией официально станут многодетной семьей.
В браке с новой женой экс-возлюбленный Ольги Бузовой воспитывает двух дочерей — Милану и Еву. Также у спортсмена есть 11-летняя дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.
Мама Наоми
Счастливое событие случилось и в жизни Наоми Кэмпбелл. 50-летняя модель объявила, что стала матерью и поделилась фотографией новорожденной дочки в своем Instagram.
— Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве своей матери. Для меня большая честь, что эта нежная душа появилась в моей жизни, нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которая у меня появилась с тобой, мой ангел. Нет большей любви, — написала Наоми.
Подробностей о том, как малышка появилась на свет и кто ее отец, модель не сообщила. Но о детях Черная Пантера начала думать давно. Об этом она неоднократно признавалась в своих интервью.
Только год
19-летняя Дина, дочь политика Бориса Немцова и бизнесвумен Екатерины Одинцовой, объявила, что разводится с супругом Димитрием Матевосовым. Их свадьба состоялась в августе 2020 года в Москве. Торжество было скромное, но очень красивое. Совсем недавно — в марте 2021-го — супруги обвенчались в церкви, а на первую годовщину бракосочетания грядущей осенью мечтали устроить грандиозный праздник для друзей и близких. Но увы. О своем решении разорвать союз с мужем Дина рассказала в Instagram, написав большой пост.
— Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из четырех лет отношений и брака без сомнений. С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу. Если вы увидите в интернете интервью на тему нашего развода, это фейк. Мы не комментируем, — отметила Дина Немцова.
Также студентка Британской высшей школы дизайна подчеркнула, что они с Димитрием расстаются, потому что есть вещи, которые в ее понимании с браком несовместимы и их уже никак не исправить. Дина призналась, что семья поддержала ее, а еще заявила, что впредь будет не «правильной», а «счастливой» и однажды непременно найдет «своего человека».
Гранде и риелтор
У 27-летней американской певицы Арианы Гранде, напротив, в личной жизни полный штиль. Обладательница премии «Грэмми» тайно вышла замуж за 25-летнего риелтора Далтона Гомеса. Об этом сообщил таблоид TMZ. На свадьбу влюбленные пригласили около двух десятков гостей, в их числе были только самые близкие люди. Празднование состоялось в калифорнийском доме певицы.
Роман пары начался в начале прошлого года, потом Ариана и Далтон вместе провели карантин. В конце 2020-го, перед Рождеством, влюбленные объявили о помолвке.
Саша и Feduk
Еще одна тайная церемония бракосочетания прошла в российской столице. Дочь ресторатора Аркадия Новикова Саша вышла за Федора Инсарова, известного под псевдонимом Feduk. Радостной новостью неделикатно поделился в соцсетях отец невесты, выложив смешное видео, на котором отчетливо видно обручальное кольцо на безымянном пальце девушки.
Молодожены уже официально подтвердили свой семейный статус. Саша выложила в Instagram фото с церемонии, подписав его: Fam. Торжество 30-летней невесты и 29-летнего жениха состоялось в одном из ресторанов новоиспеченного тестя Федука.
Пара встречалась около 2,5 года. По словам Саши, ее респектабельный отец поначалу не оценил выбор дочери, сказав, что гастролирующий рэпер ей не нужен. Но когда познакомился с Федором лично, всё про него понял и больше не препятствовал их отношениям.
Просто Золушка
Вышла замуж и другая именитая наследница громкой фамилии — Алеся Кафельникова. 23-летняя дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова и ее возлюбленный предприниматель Георгий Петришин узаконили свои отношения. Об этом модель рассказала в социальной сети, выложив фото в свадебном платье.
— Теперь я знаю точно, что чувствовала диснеевская Золушка, когда нашла своего принца, — написала счастливая невеста под свадебным снимком.
До свадьбы влюбленные встречались около года. Зиму они провели на Бали, оттуда же пришли первые новости о том, что Кафельникова беременна. Впервые пара вместе появилась в свете на благотворительном вечере Натальи Водяновой.
Не желаем зла
В одном из номеров New York Times вышла реклама с призывом к травле моделей Беллы и Джиджи Хадид, а также певицы Дуа Липы за антисемитизм. Девушки активно публично поддерживают Палестину, это и послужило основанием для некоторых израильтян начать подозревать их в причастности к движению против евреев.
24-летняя Белла Хадид прокомментировала обвинения, заявив, что хочет мира для всех народов и никому не желает зла, тем более массового истребления. Аналогичным образом пояснила свою позицию ее старшая сестра, 26-летняя Джиджи.
25-летняя Дуа Липа опровергла обвинения, выложив сториз в Instagram.
— Я отрицаю лживые обвинения, которые опубликовали в рекламе New York Times. Я верю, что все — евреи, мусульмане и христиане — имеют право жить в мире как равные граждане своих стран. Я поддерживаю всех угнетенных людей и отвергаю любые проявления расизма, — высказалась певица.
Фанаты знаменитостей оскорблены травлей своих кумиров, требуют публичных извинений в комментариях на странице издания и стыдят авторов материала за продажность.
Жить и жить
51-летний лауреат «Эмми» Билли Портер рассказал о том, что он ВИЧ-позитивен. Диагноз американскому актеру поставили еще в июне 2007 года. В течение 14 лет он скрывал свой недуг, о болезни артиста знали лишь близкие, в том числе его партнер Билли, с которым они зарегистрировали отношения в 2017-м.
— Долгое время о болезни знали те, кто должен был, за исключением моей мамы. Я пытался прожить свою жизнь и построить карьеру, но не был уверен в том, что это могло быть возможно, если бы о диагнозе узнали не те люди. Это был бы еще один повод для дискриминации в профессии, где ее и так много. Поэтому я старался думать об этом как можно меньше, — говорится в публичном комментарии звезды.
Билли Портер известен по сериалам «Поза» и «Американская история ужасов», также скоро выйдет новая экранизация «Золушки», в которой он сыграл роль феи-крестной.