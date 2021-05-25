Мама Наоми и травля Хадид: светские новости недели

Экс-супруг Натальи Водяновой Джастин Портман станет отцом в пятый раз, а бывший муж Ольги Бузовой — в четвертый. 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Дина, дочь политика Бориса Немцова, развелась с мужем через год после свадьбы, а дочери Аркадия Новикова и Евгения Кафельникова вышли замуж. Арина Гранде зарегистрировала брак с риелтором, New York Times призвала к травле сестер Хадид и Дуа Липы. «Известия» выбрали главные светские новости недели.

Пятый!

Бывший муж русской супермодели Натальи Водяновой — 52-летний британский аристократ Джастин Портман — скоро вновь познает радость отцовства. Его супруга — актриса Морган Снайдер — ждет ребенка. Об этом Джастин рассказал на своей странице в Instagram, выложив коллаж с фотографией жены с округлившимся животом и многочисленными снимками УЗИ.

— Новый животик, и это девочка! — подписал снимок многодетный отец.

Фото: Instagram/justinportman

Будущая дочь станет для аристократа пятым ребенком. У Портман и Морган Снайдер есть общий сын Лео, а еще у Джастина трое детей от брака с Натальей Водяновой: Лукас, Нева и Виктор. На «русской Золушке» Джастин был женат 10 лет — с 2001 по 2011 год. На актрисе Морган Снайдер он женился в конце июня 2019 года, а через месяц у них родился первенец.

Четвертый!

Готовится к пополнению в семействе и 34-летний футболист Дмитрий Тарасов. Его жена Анастасия Костенко беременна третьим ребенком. Спортсмен выложил в соцсетях фотографию с двумя дочками и беременной супругой.

— Важнейшая новость этого года! Мы с Настей ждем ребеночка. Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого еще нет детей, не могут понять счастье отцовства, — подписал снимок радостный отец.

Фото: Instagram/tarasov23

Тарасов также добавил, что они с женой планировали каждого малыша и скоро они с Анастасией официально станут многодетной семьей.

В браке с новой женой экс-возлюбленный Ольги Бузовой воспитывает двух дочерей — Милану и Еву. Также у спортсмена есть 11-летняя дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Мама Наоми

Счастливое событие случилось и в жизни Наоми Кэмпбелл. 50-летняя модель объявила, что стала матерью и поделилась фотографией новорожденной дочки в своем Instagram.

— Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве своей матери. Для меня большая честь, что эта нежная душа появилась в моей жизни, нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которая у меня появилась с тобой, мой ангел. Нет большей любви, — написала Наоми.

Фото: Instagram/naomi

Подробностей о том, как малышка появилась на свет и кто ее отец, модель не сообщила. Но о детях Черная Пантера начала думать давно. Об этом она неоднократно признавалась в своих интервью.

Только год

19-летняя Дина, дочь политика Бориса Немцова и бизнесвумен Екатерины Одинцовой, объявила, что разводится с супругом Димитрием Матевосовым. Их свадьба состоялась в августе 2020 года в Москве. Торжество было скромное, но очень красивое. Совсем недавно — в марте 2021-го — супруги обвенчались в церкви, а на первую годовщину бракосочетания грядущей осенью мечтали устроить грандиозный праздник для друзей и близких. Но увы. О своем решении разорвать союз с мужем Дина рассказала в Instagram, написав большой пост.

— Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из четырех лет отношений и брака без сомнений. С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу. Если вы увидите в интернете интервью на тему нашего развода, это фейк. Мы не комментируем, — отметила Дина Немцова.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Также студентка Британской высшей школы дизайна подчеркнула, что они с Димитрием расстаются, потому что есть вещи, которые в ее понимании с браком несовместимы и их уже никак не исправить. Дина призналась, что семья поддержала ее, а еще заявила, что впредь будет не «правильной», а «счастливой» и однажды непременно найдет «своего человека».

Гранде и риелтор

У 27-летней американской певицы Арианы Гранде, напротив, в личной жизни полный штиль. Обладательница премии «Грэмми» тайно вышла замуж за 25-летнего риелтора Далтона Гомеса. Об этом сообщил таблоид TMZ. На свадьбу влюбленные пригласили около двух десятков гостей, в их числе были только самые близкие люди. Празднование состоялось в калифорнийском доме певицы.

Фото: Global Look Press/face to face

Роман пары начался в начале прошлого года, потом Ариана и Далтон вместе провели карантин. В конце 2020-го, перед Рождеством, влюбленные объявили о помолвке.

Саша и Feduk

Еще одна тайная церемония бракосочетания прошла в российской столице. Дочь ресторатора Аркадия Новикова Саша вышла за Федора Инсарова, известного под псевдонимом Feduk. Радостной новостью неделикатно поделился в соцсетях отец невесты, выложив смешное видео, на котором отчетливо видно обручальное кольцо на безымянном пальце девушки.

Молодожены уже официально подтвердили свой семейный статус. Саша выложила в Instagram фото с церемонии, подписав его: Fam. Торжество 30-летней невесты и 29-летнего жениха состоялось в одном из ресторанов новоиспеченного тестя Федука.

Фото: Instagram/howtosasha

Пара встречалась около 2,5 года. По словам Саши, ее респектабельный отец поначалу не оценил выбор дочери, сказав, что гастролирующий рэпер ей не нужен. Но когда познакомился с Федором лично, всё про него понял и больше не препятствовал их отношениям.

Просто Золушка

Вышла замуж и другая именитая наследница громкой фамилии — Алеся Кафельникова. 23-летняя дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова и ее возлюбленный предприниматель Георгий Петришин узаконили свои отношения. Об этом модель рассказала в социальной сети, выложив фото в свадебном платье.

— Теперь я знаю точно, что чувствовала диснеевская Золушка, когда нашла своего принца, — написала счастливая невеста под свадебным снимком.

Фото: Getty Images/Peter White

До свадьбы влюбленные встречались около года. Зиму они провели на Бали, оттуда же пришли первые новости о том, что Кафельникова беременна. Впервые пара вместе появилась в свете на благотворительном вечере Натальи Водяновой.

Не желаем зла

В одном из номеров New York Times вышла реклама с призывом к травле моделей Беллы и Джиджи Хадид, а также певицы Дуа Липы за антисемитизм. Девушки активно публично поддерживают Палестину, это и послужило основанием для некоторых израильтян начать подозревать их в причастности к движению против евреев.

24-летняя Белла Хадид прокомментировала обвинения, заявив, что хочет мира для всех народов и никому не желает зла, тем более массового истребления. Аналогичным образом пояснила свою позицию ее старшая сестра, 26-летняя Джиджи.

25-летняя Дуа Липа опровергла обвинения, выложив сториз в Instagram.

Фото: Gian Mattia D'Alberto/Lapresse

— Я отрицаю лживые обвинения, которые опубликовали в рекламе New York Times. Я верю, что все — евреи, мусульмане и христиане — имеют право жить в мире как равные граждане своих стран. Я поддерживаю всех угнетенных людей и отвергаю любые проявления расизма, — высказалась певица.

Фанаты знаменитостей оскорблены травлей своих кумиров, требуют публичных извинений в комментариях на странице издания и стыдят авторов материала за продажность.

Жить и жить

51-летний лауреат «Эмми» Билли Портер рассказал о том, что он ВИЧ-позитивен. Диагноз американскому актеру поставили еще в июне 2007 года. В течение 14 лет он скрывал свой недуг, о болезни артиста знали лишь близкие, в том числе его партнер Билли, с которым они зарегистрировали отношения в 2017-м.

Фото: Global Look Press/ARIANA RUIZ

— Долгое время о болезни знали те, кто должен был, за исключением моей мамы. Я пытался прожить свою жизнь и построить карьеру, но не был уверен в том, что это могло быть возможно, если бы о диагнозе узнали не те люди. Это был бы еще один повод для дискриминации в профессии, где ее и так много. Поэтому я старался думать об этом как можно меньше, — говорится в публичном комментарии звезды.

Билли Портер известен по сериалам «Поза» и «Американская история ужасов», также скоро выйдет новая экранизация «Золушки», в которой он сыграл роль феи-крестной.