Три беременности и одна свадьба: светские новости недели

«Чудо-женщина» Галь Гадот в третий раз ждет ребенка, пополнение в семье Паулины Андреевой и Федора Бондарчука уже случилось. Роман Дианы Пожарской и Ивана Янковского. А также пятый брак Николаса Кейджа и дерзость иллюзиониста Сафронова. «Известия» выбрали самые интересные светские новости недели.

Третье чудо

Израильская актриса Галь Гадот — звезда фильмов «Чудо-женщина» и «Чудо-женщина: 1984» ждет третьего ребенка. Об этом актриса рассказала на своей страничке в Instagram 1 марта.

«Ну вот и опять», — подписала она семейное фото, на котором две дочери и супруг касаются ее округлившегося живота

В браке с 46-летним бизнесменом Яроном Версано 35-летняя звезда голливудских блокбастеров воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Альму и 4-летнюю Майю. Пара поженилась в 2008 году.

Первенец

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснкова

2 марта родителями стала одна из самых красивых пар российского кинематографа — 53-летний режиссер Федор Бондарчук и 32-летняя актриса Паулина Андреева. У супругов родился сын, его назвали Иван. Об этом рассказала сама Паулина, выложив на странице в Instagram фотографию, сделанную еще во время беременности.

«Иван Фёдорович Бондарчук, 02.03.2021 г.», — подписала фото актриса.

О том, что в семье ожидается пополнение, заговорили прошлой осенью, когда на сайте МХТ им. А.П.Чехова появилось сообщение о том, что в спектакли «Чайка», «Дом» и «№ 13D», главные в роли в которых играла Андреева, вводят других актрис. Инсайдеры говорят, что о беременности звезда сериала «Метод» узнала еще в июне, но скрывала ее от посторонних. В последние несколько месяцев она и вовсе перестала появляться на мероприятиях и в публичном пространстве. От комментариев пара пока отказывается.

Паулина Андреева и Федор Бондрарчук вместе с 2015 года, свадьбу сыграли два года назад — осенью 2019-го. Для актрисы сын Иван стал первенцем, у Федора Бондарчука есть 29-летний сын Сергей и 21-летняя дочь Варвара, а также две внучки, Маргарита и Вера.

Есть роман

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Близкие отношения подтвердила еще одна актерская пара — 30-летний Иван Янковский и 29-летняя Диана Пожарская. Разговоры о романе артистов ходили еще с прошлого года, но звезды кино предпочитали их никак не комментировать. А 2 марта на странице Дианы появилась пара совместных фото с Иваном.

«И чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас всё хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — написала актриса в Instagram.

На следующий день совместные снимки в Instagram выложил и Янковский.

Официальных комментариев пара по-прежнему не дает.

По словам источника «Известий», Иван и Диана влюблены. Более того, Диана в положении — ребенок должен появиться на свет в августе. Родители Ивана Янковского — актриса Оксана Фандера и актер Филипп Янковский в курсе происходящего и несколько удивлены. Около 10 лет их сын встречался с дочерью лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева актрисой Верой Кинчевой, своей невесткой Янковские-старшие видели именно ее. В 2017 году СМИ сообщили, что Иван сделал Вере предложение и подарил кольцо. Но до свадьбы дело не дошло.

Роман с Пожарской Янковский завязал, еще будучи в отношениях с Кинчевой, сообщает источник, но беременность Пожарской стала сюрпризом для всех.

На «Крюке»

Фото: MEGOGO

В столичном кинотеатре «Октябрь» презентовали хоккейную драму-сериал «Крюк» с Юрием Колокольниковым, Агатой Муцениеце, Катей Кузнецовой и Екатериной Маликовой в главных ролях. Новый проект рассказывает об известном в недалеком прошлом хоккеисте Никите Крюкове, который закончил спортивную карьеру и теперь работает агентом молодых перспективных спортсменов.

Поздравить коллег с премьерой пришли Александр Робак, Влад Ряшин, хоккеист Александр Якушев, Наталья Земцова, Владимир Котт, Олег Асадулин, Кузьма Сапрыкин и Сергей Сафронов. К слову, появление последнего на премьере стало настоящей дерзостью, ведь в январе этого года были опубликованы десятки голосовых сообщений, в которых иллюзионист жестко и оскорбительно высказывался о ряде отечественных артистов, в том числе о звезде «Крюка» Агате Муцениеце.

В записи, которая стала достоянием общественности, Сергей Сафронов говорил о наркотической зависимости актрисы, называл ее «эскортницей» и уверял, что Павел Прилучный взял ее под свое крыло, зная ее прошлое. На предложение принести публичные извинения Сафронов ответил отказом, зато поспешил принести их актрисе лично, застав ее на премьере за пресс-волом, вдали от вспышек фотоаппаратов и камер.

— Агата, я хотел бы извиниться и объяснить вам причины, по которым я так говорил, — обратился он к удивленной Муцениеце.

Актриса долго разговаривать не стала.

— Оклеветали вы меня публично, вот и извинения приносите публично. Разговаривать я с вами не буду. Если извинения не прозвучат в ближайшее время, мы составим иск. Хорошего вечера, — отрезала звезда.

Пятый пошел

Фото: Global Look Press via ZUMAPRESS/Jayne Russell

Голливудский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. На этот раз избранницей актера стала 26-летняя Рико Шибата. Пара сыграла свадьбу еще 16 февраля в одном из отелей Лас-Вегаса. Об этом звезда кино рассказал в интервью People.

— Это действительно правда, мы очень счастливы, — поделился Кейдж.

Влюбленные познакомились в Японии год назад, дату свадьбы выбрали не случайно. 16 февраля — день рождения отца Рико, его уже нет в живых. На свадебной церемонии невеста предстала перед женихом в японском свадебном кимоно ручной работы, который изготовили в Киото. После бракосочетания влюбленные отметили свадьбу в небольшой компании близких. К слову, в их числе была бывшая супруга Кейджа Элис Ким и их 15-летний сын Кал-Эл.

В бой идет «Русская женщина»

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

На «Евровидении-2021» вместо Little Big Россию представит Manizha. Певицу выбрали путем голосования в ходе общенационального отбора в эфире Первого канала. За это право кроме певицы Manizha боролись группы Therr Maitz и «2Маши». На европейский песенный конкурс победительница поедет с песней Russian Woman («Русская женщина») на русском и английском языках.

— Она настолько меня поразила своей задумкой, что я сразу влюбилась и в исполнительницу, и в автора. Меня зацепило и выступление, и песня, и то, что она о сильной русской женщине, — сказала «Известиям» Юлия Савичева, представлявшая Россию на конкурсе в 2004 году.

Комментируя решение зрителей, участники «Евровидения» прошлых лет отметили: козырь Манижи — незаурядная харизма и яркая подача.