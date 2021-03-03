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Актеры Пожарская и Янковский подтвердили слухи о своем романе

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Российская актриса Диана Пожарская, известная по сериалу «Отель «Элеон» и фильму «Отель «Белград» подтвердила слухи о своем романе с актером Иваном Янковским. Об этом артистка написала 3 марта в своем Instagram.

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Первоначально Пожарская напомнила, что до сих пор не комментировала в социальных сетях свою личную жизнь.

«Хочу прояснить одну ситуацию и в очередной раз напомнить, что меня нет ни в каких соц.сетях, кроме этой (Instagram). И я никогда ничего не комментировала и не опровергала на тему дел сердечных. Не вводите себя в заблуждение и не верьте фейкам», — отметила она.

Позже она выложила фото с Янковским, подтвердив информацию об их отношениях.

«И чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — добавила Пожарская.

Янковский также опубликовал фото с возлюбленной и написал: «Всем добра в ленту».

При этом слухи о скором появлении первенца пара комментировать не стала.

В конце декабря у актрисы Эммы Робертс и актера Гаррета Хедлунда, которые тоже долгое время скрывали свой роман, родился мальчик, которого назвали Родосом.

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