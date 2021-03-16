Свадьба, роды и разводы: светские новости недели

У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родится третий совместный ребенок, модели Карли Клосс и Эмили Ратаковски уже дебютировали в роли новоиспеченных матерей. Сын Марии Мироновой актер Андрей Удалов женится, а жена футболиста Павла Мамаева подала на развод. Дженифер Лопес пока не рассталась с женихом, но в их отношениях всё сложно. «Известия» выбрали самые интересные светские новости недели.

Третий, шестой

В семье Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой грядет пополнение — певица на последних месяцах беременности. Об этом экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с округлившимся животом.

«В ожидании», — подписала снимок Альбина Джанабаева.

Фото: Instagram/@albinadzhanabaeva

О том, что они с мужем планируют завести третьего ребенка, сама Альбина рассказала в интервью в середине 2019 года. Для звездной пары будущий малыш станет станет третьим общим ребенком. 41-летняя Джанабаева и 55-летний Меладзе воспитывают двух сыновей: 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Сам же Валерий с рождением ребенка станет отцом в шестой раз, от предыдущего брака с Ириной Меладзе у него есть три дочери: Инга, Софья и Арина.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году.

Первый пошел

Первенец родился в семье 28-летней супермодели Карли Клосс и ее 35-летнего супруга, бизнесмена Джошуа Кушнера. О радостной новости 14 марта в своем Instagram сообщил отец малыша.

«Добро пожаловать в наш мир», — подписал трогательную фотографию новорожденного муж Карли Клосс.

Фото: Instagram /@joshuakushner

О том, что в семье ожидается пополнение, звездная пара впервые рассказала в октябре 2020 года. Других подробностей появления на свет наследника пока нет.

Карли и Джошуа поженились в 2018 году. Ради Кушнера Клосс приняла иудаизм, церемония прошла по еврейским обычаям. На небольшое торжество было приглашено всего 80 гостей. Спустя год супруги устроили пышную вечеринку в Вайоминге. Среди гостей были замечены экс-супруга Романа Абрамовича Даша Жукова, Кэти Перри, Орландо Блум, Дерек Бласберг и другие.

Джошуа Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп — дочери экс-президента США Дональда Трампа. К слову, на президентских выборах США Карли Клосс поддерживала главного соперника Трампа — Джо Байдена.

Гендер сам определит

Впервые стала матерью еще одна модель и актриса Эмили Ратаковски. Первенец 29-летней звезды и ее мужа, продюсера Себастьяна Бира-Маккларда, родился 8 марта. Его или ее назвали Сильвестр Аполло. Всё дело в том, что знаменитость придерживается прогрессивных взглядов и не хочет навязывать ребенку свои представления о том, какими должны быть мальчик или девочка.

Фото: Instagram /@emrat

— Мы не узнаем гендер нашего ребенка, пока ему не исполнится 18 лет. Тогда он сам сообщит нам об этом, — сообщила модель в одном из интервью, еще до рождения малыша.

Ратаковски и Биа-Макклард поженились в 2018 году. Церемония была скромной и тайной, на нее пригасили только самых близких. О том, что скоро станет матерью, звезда рассказала в октябре прошлого года, и, по традиции, снялась в обнаженной беременной фотосессии для диджитал-версии журнала VOGUE.

Скоро свадьба

Сын актрисы Марии Мироновой 28-летний Андрей Удалов собирается жениться. Молодой актер сделал своей девушке Ксении Гриневой предложение, и она согласилась. Пара познакомилась во время учебы в МГГУ, который молодые люди вместе решили не заканчивать. Девушка перешла в архитектурный вуз, и сейчас работает с театральным художником Павлом Каплевичем. Внук Андрея Миронова решил продолжить семейное дело — стал сниматься в кино.

Фото: Instagram/@mariya_mironova_actress

Пара уже хотела устроить торжество, но 22 февраля скончалась бабушка Андрея — актриса Екатерина Градова. Из-за ее смерти свадьбу решили отложить.

Опять разлад

Разлад случился в семье известного футболиста Павла Мамаева. Его жена Алана объявила в Instagram, что подала на развод. По ее словам, адвокаты уже принялись за работу.

— Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи! Всё по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! — обратилась супруга футболиста к своим подписчикам.

Фото: Instagram/@alana_mamaeva

Причиной такого решения стала очередная измена Павла. Неверность полузащитника команды «Ростов» постоянно становится центром обсуждения и шуток в телеграмм-каналах. Не так давно Алана узнала, что Мамаев регулярно изменял ей во время пребывания его команды на сборах в Испании. После этого жена футболиста пыталась свести счеты с жизнью, но близкие быстро среагировали и спасли женщину.

Все смешалось в доме Дженифер Лопес

На прошлой неделе портал PageSix рассказал о том, что 51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений. Портал TMZ сообщил, что пара разорвала помолвку. Два года назад бейсболист сделал Джей Ло предложение выйти за него замуж, но свадьбу отменили из-за пандемии. Таблоиды связали разрыв одной из самых обсуждаемых и влиятельных пар с неверностью жениха. Поговаривали, что Родригес флиртовал с Мэдисон ЛеКрой — звездой реалити-шоу.

Другие источники утверждают, что проблемы в отношениях пары начались задолго до этого. Инсайдеры говорили, что против Родригеса были настроены друзья Дженнифер. Они считали, что спортсмен использует певицу, чтобы восстановить запятнанный скандалами имидж. Обсуждались и многочисленные переписки Алекса с разными корреспондентками на протяжении долгого времени.

Ни Лопес, ни Родригес не давали комментариев до сегодняшнего дня, а потом связались с изданием The People.

— Все материалы на эту тему недостоверны. Сейчас мы работаем над некоторыми моментами в наших отношениях, — заявила пара.

При этом знаменитости уточнили, что у них действительно не всё гладко, что подтвердили источники из близкого круга Джен и Алекса. У Дженнифер Лопес двое детей от бывшего мужа Марка Энтони — 12-летние близнецы Эмма и Макс. У Алекса Родригеса две дочери — Наташа и Элла, от бывшей жены Синтии Скертис.