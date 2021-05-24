В Ростуризме назвали территории РФ перспективными для экологического туризма

В России нет территорий, неперспективных с точки зрения развития экологического туризма, однако нужно обеспечить доступ туристов к этому потенциалу, заявил в понедельник, 24 мая, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Я бы сказал, что в России нет территорий, неперспективных с точки зрения развития экологического туризма. Он возможен и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Карелии, на Кавказе. Потенциал огромен, но конвертирование его в турпродукт пока что крайне небольшое — на уровне 2–3%. Мало иметь, нужно обеспечить доступ туристов к этому потенциалу», — сказал он в беседе с «Известиями».

По словам Барзыкина, Камчатка является уникальной территорией, а по возможностям для развития эко-, культурно-познавательного, исторического туризма занимает первое место в России. Туристический продукт, по его словам, необходимо развивать в комплексе, а на данный момент в России не хватает логистики, средств размещения и досуговой инфраструктуры. При этом он отметил важность вопроса сохранения природных ресурсов.

«Что касается дороговизны путешествия на Камчатку. Сейчас в структуре тура стоимость перелета занимает долю 50% и больше — соответственно, нужны чартеры, субсидирование перевозки. Не уверен, что получится снизить цены втрое, но в два раза — точно. Также нужно субсидировать программы для туристов — такие уже есть по Байкалу, Калининграду и ряду других направлений, это помогает снизить цену тура на 40–50%», — заключил Барзыкин.

Ранее в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что Минприроды России подготовило федеральный закон о рекреации на особо охраняемых природных территориях, документом также вводится понятие экотуризма.

Чернышенко по поручению премьер-министра Михаила Мишустина с 22 по 24 мая находился на Камчатке с рабочим визитом, члены правительственной делегации посетили Долину гейзеров, вулканы Узон и Карымский.

20 мая в администрации Кроноцкого заповедника, где находится Долина гейзеров, сообщили, что это место ежегодно посещают около 5,5 тыс. путешественников. При этом добраться до нее можно только вертолетом.

Там предупредили о необходимости аккуратной проработки вопроса о туристической нагрузке заповедника, так как это может привести к деградации экосистемы, изменению поведения диких животных и угрозе жизни самих туристов, например сходу селевых потоков.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в свою очередь рассказал о проработке методов по развитию туризма в заповедных зонах полуострова.