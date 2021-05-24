Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин заявил о содействии РФ в нормализации отношений Киргизии и Таджикистана
Туризм
В АТОР оценили возможность отмены ПЦР-тестов для россиян при въезде в Турцию
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Следующим в Литву и обратно самолетам запретили летать над Белоруссией
Мир
Глава немецкой делегации назвал постыдными санкции против Крыма
Туризм
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты
Туризм
Чернышенко заявил о возможности втрое снизить стоимость туров на Камчатку
Мир
Около 50% британцев выступили за лишение титулов принца Гарри и Меган Маркл
Сюжет:

В Ростуризме назвали территории РФ перспективными для экологического туризма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России нет территорий, неперспективных с точки зрения развития экологического туризма, однако нужно обеспечить доступ туристов к этому потенциалу, заявил в понедельник, 24 мая, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Дальний приток: пандемия вскрыла проблемы и возможности туризма в ДФО
Дикие путешествия, проблемы с транспортом и отсутствие комфорта обсудили на Камчатке

«Я бы сказал, что в России нет территорий, неперспективных с точки зрения развития экологического туризма. Он возможен и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Карелии, на Кавказе. Потенциал огромен, но конвертирование его в турпродукт пока что крайне небольшое — на уровне 2–3%. Мало иметь, нужно обеспечить доступ туристов к этому потенциалу», — сказал он в беседе с «Известиями».

По словам Барзыкина, Камчатка является уникальной территорией, а по возможностям для развития эко-, культурно-познавательного, исторического туризма занимает первое место в России. Туристический продукт, по его словам, необходимо развивать в комплексе, а на данный момент в России не хватает логистики, средств размещения и досуговой инфраструктуры. При этом он отметил важность вопроса сохранения природных ресурсов.

«Что касается дороговизны путешествия на Камчатку. Сейчас в структуре тура стоимость перелета занимает долю 50% и больше — соответственно, нужны чартеры, субсидирование перевозки. Не уверен, что получится снизить цены втрое, но в два раза — точно. Также нужно субсидировать программы для туристов — такие уже есть по Байкалу, Калининграду и ряду других направлений, это помогает снизить цену тура на 40–50%», — заключил Барзыкин.

Ранее в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что Минприроды России подготовило федеральный закон о рекреации на особо охраняемых природных территориях, документом также вводится понятие экотуризма.

Чернышенко по поручению премьер-министра Михаила Мишустина с 22 по 24 мая находился на Камчатке с рабочим визитом, члены правительственной делегации посетили Долину гейзеров, вулканы Узон и Карымский.

20 мая в администрации Кроноцкого заповедника, где находится Долина гейзеров, сообщили, что это место ежегодно посещают около 5,5 тыс. путешественников. При этом добраться до нее можно только вертолетом.

Там предупредили о необходимости аккуратной проработки вопроса о туристической нагрузке заповедника, так как это может привести к деградации экосистемы, изменению поведения диких животных и угрозе жизни самих туристов, например сходу селевых потоков.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в свою очередь рассказал о проработке методов по развитию туризма в заповедных зонах полуострова.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021