Чернышенко сообщил о подготовке закона о введении понятия экотуризма

Минприроды России подготовило федеральный закон о рекреации на особо охраняемых природных территориях, документом также вводится понятие экотуризма. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«Минприроды подготовило федеральный закон о рекреации на особо охраняемых территориях, вводятся само понятие «экотуризм» (оно отсутствовало) и правовые основы для его развития. Коллеги также готовят расчет допустимой антропогенной нагрузки на особо охраняемые территории, который как стандарт будет вводиться на всей территории страны», — сказал Чернышенко, подводя итоги поездки на Камчатку, посвященной развитию туризма в регионе.

Вице-премьер также рассказал, что по итогам поездки на полуостров был проработан запуск нескольких научных лабораторий.

«Задача — разработать рекреационную модель на Камчатке как наиболее чувствительной территории и дальше масштабировать на все заповедные места России», — подчеркнул он.

Чернышенко по поручению Мишустина с 22 по 24 мая находился на Камчатке с рабочим визитом, члены правительственной делегации посетили Долину гейзеров, вулканы Узон и Карымский.

20 мая в администрации Кроноцкого заповедника, где находится Долина гейзеров, сообщили, что это место ежегодно посещают около 5,5 тыс. путешественников. При этом добраться до нее можно только вертолетом.

Там предупредили о необходимости аккуратной проработки вопроса о туристической нагрузке заповедника, так как это может привести к деградации экосистемы, изменению поведения диких животных и угрозе жизни самих туристов, например сходу селевых потоков.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в свою очередь рассказал о проработке методов по развитию туризма в заповедных зонах полуострова.