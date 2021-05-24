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Рогозин назвал Маска космическим капиталистом

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Основатель компании SpaceX Илон Маск, по мнению гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, — космический капиталист, которых в России нет. Об этом заявил глава госкорпорации на конференции Startup Village 24 мая.

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«Но у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики. Мы бы хотели, чтобы их страна тоже знала», — объяснил он.

По его словам, именно на этих людей общество делает ставку и они должны знать это.

Россия уважает то, что делает Маск, подчеркнул Рогозин. Как он добавил, американец создал компанию, где есть инфраструктура, внутреннее ценообразование.

При этом он назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами на российском просветительском марафоне «Новое знание» несодержательным.

«Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека», — поделился Рогозин мнением.

Главе «Роскосмоса» хотелось бы, чтобы на подобные форумы приглашались и российские специалисты, так как удивлять россиян американскими технологиями «нет смысла».

В ходе выступления на российском марафоне Маск предположил, что человечество со временем сможет обжить Марс. По его словам, строительство международной космической базы на Луне и города на Марсе является одним из следующих этапов развития сотрудничества в космосе.

Также инженер допустил существование инопланетян и рассказал, какие именно перемены можно будет наблюдать через 50 лет.

Марафон «Новое знание» проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде.

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