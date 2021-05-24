Украинское жюри «Евровидения» предложило изменить правила из-за России

Правила оценки выступления представителей от России и Украины необходимо изменить. Об этом 23 мая заявил член профессионального жюри международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от Украины Игорь Кондратюк.

Так он прокомментировал оценку выступления участницы конкурса из России. «Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины», — написал он в колонке для портала «Обозреватель».

Кондратюк исходил из того, что в 2014 году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в решил из соображений безопасности не допускать встреч команд РФ и Украины в еврокубках. В 2016-м УЕФА развел сборные двух стран и при жеребьевке группового этапа Евро.

Также он подчеркнул, что оценивать представляющего «страну-агрессора» аморально. По его мнению, «агрессор всегда на последнем месте».

Во время конкурса 2021 года жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.

В ночь на 23 мая в Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победителем стала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni», пишет «Газета.ру». Это уже третья победа Италии в истории музыкального состязания.

Российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место. 18 мая она вышла в финал конкурса. При этом видеозапись выступления певицы стала самой популярной на YouTube-канале «Евровидения-2021».