Член профессионального жюри международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от Украины Игорь Кондратюк заявил, что правила оценки выступления представителей от России и Украины следует изменить.

«По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины», — написал он в колонке для «Обозревателя» в воскресенье, 23 мая.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2014 году принял решение из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд в еврокубках. В 2016-м УЕФА развел сборные двух стран и при жеребьевке группового этапа Евро.

При этом во время «Евровидения-2021» жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла, отмечает РЕН ТВ.

22 мая победителем международного песенного конкурса стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni, жюри и зрители присудили ей 524 балла.

Второе место заняла певица из Франции Барбара Прави с песней Voila, в финале она набрала 499 баллов. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers. Жюри и зрители отдали ему 432 балла.

Певица Манижа, представляющая Россию, с песней Russian Woman заняла девятое место, набрав 204 балла.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против отказавшихся признать итоги госпереворота жителей Донбасса. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию, считая ее «страной-агрессором». Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к деэскалации ситуации.