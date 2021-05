Легенда о Тилле: Линдеманн в Москве, Манижа — в Роттердаме

Duran Duran вернулись к публике с искусственным интеллектом, Лана Дель Рей выпустила три сингла вместо одного, а Тилль Линдеманн опубликовал запись своего выступления в Москве. И куда уж без «Евровидения». «Известия» выбрали лучшее не только из программы песенного конкурса, но и из остального репертуара недели.

Синглы недели

Lana Del Rey — The Blue Banister, Text Book и Wildflower Wildfire

В пандемийное время многие звезды активизировались в плане студийной работы, но Лана Дель Рей переплюнула, кажется, всех. В марте вышел ее альбом Chemtrails Over the Country Club, а всего два месяца спустя певица опубликовала сразу три сингла с будущего лонгплея The Blue Banister, который появится в продаже 4 июля, то есть менее чем через полгода после Chemtrails...

Зачем так торопиться — непонятно (хотя для фанатов это, конечно, радостная новость). И тем более странное решение — выстрелить тремя синглами одновременно, вместо того чтобы дать их по очереди. Лана даже не стала объединять песни в мини-альбом: под каждой обложкой — по одному треку.

На обложках, кстати, одна и та же фотография, только с разными фильтрами. Она же будет и на самом альбоме. Артистка здесь сфотографирована без косметики, крупным планом. И, кажется, это вызов канонам красоты и ухоженности, тем более неожиданный от звезды, влюбленной в ретроэстетику и голливудский шик 1950-х. А вот в самих песнях, напротив, ничего необычного нет. Две из них — The Blue Banister и Wildflower Wildfire — небыстрые, томные, с атмосферными бэк-вокалами, электронными фонами и доминирующим фортепианным аккомпанементом. Третья (Text Book) чуть поинтереснее за счет неожиданных смен темпа и внутренних контрастов. Тем не менее это всё равно типичная Лана Дель Рей. Что, пожалуй, вовсе не недостаток.

Клип недели

Duran Duran — Invisible

Мода на творчество искусственного интеллекта дошла и до клипов. Недавно мы рассказывали про компьютер, написавший песню в стиле Nirvana, теперь же роботу доверили снять клип, причем не кто-нибудь, а Duran Duran, вернувшиеся с новым синглом после шестилетнего перерыва.

Песня Invisible войдет в новый альбом Future Past, и в ней любопытно жесткое, синти-роковое звучание — одновременно и актуальное, и немного старомодное. Футуристические семплы здесь соединяются с мелодикой 1980-х. И, пожалуй, схожим эффектом обладает видео, созданное AI под именем Huxley. Перетекающие друг в друга кислотно-сиреневые полуабстракции, в которых порой угадываются какие-то реальные фигуры и объекты, чередуются здесь с нерезкими черно-белыми съемками поющих участников группы.

Интересно, что видео снято в квадратном формате. Причем не в телевизионном 4:3, а именно в 1:1. Этакая ожившая обложка альбома. Но, пожалуй, утверждать, что компьютеры готовы заменить Антона Корбейна и Мишеля Гондри, пока преждевременно. Тем более монтировал клип всё-таки человек. Да и сам концепт придумали люди. И именно идеей привлечь к работе AI новый ролик интересен, а отнюдь не художественным результатом.

Альбом недели

Lindemann — Live in Moscow

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн уже давно стал не менее преданным другом нашей страны, чем Жерар Депардье и Оливер Стоун. При этом новостных поводов брутальный немец генерирует едва ли не больше француза и американца вместе взятых. То споет песню Бернеса на русском, то снимется в Эрмитаже, а то и заставит всех судачить о возможном романе со Светланой Лободой и загадочном отцовстве ее ребенка. Поэтому особенно символично, что первый и последний живой альбом в своем первоначальном составе сайд-проект Тилля — Lindemann — записал именно в Москве.

Lindemann был образован в 2015 году самим Линдеманном и шведским композитором, мультиинструменталистом Петером Тэгтгреном. С тех пор дуэт выпустил два студийных альбома и концертный фильм Live in Moscow, снятый 15 марта 2020 года на «ВТБ Арене». Тогда в российской столице уже были введены коронавирусные ограничения, поэтому артистам пришлось выступать дважды за день, чтобы ограничить количество зрителей. И эти мероприятия стали последними крупными шоу перед локдауном. Теперь же историческая съемка выходит в кинотеатрах, а ее аудиоверсия — на всех стриминговых сервисах. И поклонникам Тилля, конечно, нельзя ее пропускать. Да, здесь нет ни одной песни Rammstein — треклист собран исключительно из альбомов Lindemann Skills in Pills и F & M. И в то же время по мелодике и брутальности композиции не уступают раммштайновским, а главное — чувствуется энергетика публики и стадионный размах, то, что мы, кажется, потеряли надолго.

Трансляция недели

Финал «Евровидения-2021»

На этой неделе выбора у нас фактически не было. Как ни относись к «Евровидению», приходится признать, что конкурс по-прежнему в центре внимания публики. А кроме того, при всей его политизированности и «несерьезности» с точки зрения музыкального материала там всё-таки бывают яркие выступления и артисты. Вот и финал 2021 года не стал исключением. Об итогах, голосовании и прочих внехудожественных аспектах мы рассказали в отдельном материале «по горячим следам», здесь же сосредоточимся именно на музыкальной составляющей.

Ради чего стоит смотреть заключительный концерт «Евровидения-2021» меломану, равнодушному к состязанию между странами, особенно когда результат уже известен? Например, ради, без преувеличения, выдающегося мужского вокала представителей Швейцарии (Gjon’s Tears) и Испании (Блас Канто); или же ради ироничных, прекрасно поставленных, современных по стилистике номеров Литвы (группаThe Roop) и Германии (Йендрик). И, конечно, ради красивых девушек на сцене. Здесь, как говорится, на вкус и цвет, но невозможно не отметить зажигательную киприотку Элену Цагрину, лиричную представительницу Болгарии Викторию, которую все сравнивают с Билли Айлиш, и знойную восточную диву Эфенди из Азербайджана. Ну а если вдруг вы еще не видели выступление певицы Манижи, уделите ему три минуты хотя бы ради сценографии и видеозаставок с аллюзиями на живопись русского авангарда.