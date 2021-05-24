В США выявили проблемы с сердцем у привитых Moderna и Pfizer подростков

В США у подростков, которые привились препаратами от коронавирусной инфекции компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, обнаружили проблемы с сердцем. Об этом сообщило в субботу, 22 мая, издание The New York Times.

Отмечается, что несколько десятков сообщений были зафиксированы примерно после четырех дней после введения пациентам второй дозы вакцин.

В связи с этим Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в настоящий момент расследует случаи возникновения данных побочных эффектов. Эксперты призвали врачей также проявлять бдительность при обнаружении у молодых людей необычных сердечных симптомов после процедуры вакцинации.

Ранее, 10 мая, в США одобрили применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Сообщалось, что в конце марта компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания своей вакцины на здоровых детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

30 апреля американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на одобрение своей вакцины от COVID-19 для применения среди подростков в возрасте 12–15 лет.

При этом 25 апреля The New York Times со ссылкой на CDC сообщила, что почти 8% граждан США (более 5 млн человек), вакцинировавшихся Pfizer или Moderna, отказались от второй инъекции. Одной из причин отказа американцев от данных препаратов был назван страх перед возможными побочными эффектами.

В США более 3,3 тыс. человек умерли после вакцинации, сообщил в начале мая телеканал Fox News. Журналисты предполагают, что реальное число намного больше. В США население прививают вакцинами Moderna, Pfizer, Janssen. Однако недавно власти официально сообщили о 15 случаях тромбоза после применения препарата от компании Johnson & Johnson.