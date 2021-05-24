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В ряд регионов РФ в ближайшие дни придет жара

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В ряд регионов РФ в ближайшие дни придет жара. Волна тепла прогнозируется на Урале, в Сибири и в Приволжье, сообщает телеканал «Известия». Температура будет выше нормы на 7–9 градусов. В некоторых регионах столбик термометра покажет +35...+37 °C. Потепление может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых. Поэтому в эти дни призывают быть внимательнее к своему состоянию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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