В ряд регионов РФ в ближайшие дни придет жара. Волна тепла прогнозируется на Урале, в Сибири и в Приволжье, сообщает телеканал «Известия». Температура будет выше нормы на 7–9 градусов. В некоторых регионах столбик термометра покажет +35...+37 °C. Потепление может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых. Поэтому в эти дни призывают быть внимательнее к своему состоянию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.