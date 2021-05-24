Джонсон и его невеста разослали свадебные приглашения родным

Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс разослали свадебные приглашения родным и друзьям. По данным газеты The Sun, бракосочетание состоится 30 июля 2021 года. Подробности о месте проведения свадьбы остаются в строжайшем секрете. В феврале 2020 года Джонсон и Саймондс заявили, что обручены. 56-летний премьер и его 33-летняя невеста живут вместе на Даунинг-стрит, передает телеканал «Известия». У пары есть сын Уилфред, который родился в прошлом году. Так же у Джонсона есть четверо детей от предыдущего брака.

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