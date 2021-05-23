Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Блинкен указал на конструктивность встречи с Лавровым в Рейкьявике
Общество
Манижа прокомментировала скандал с победителем «Евровидения-2021»
Мир
Победители «Евровидения» заявили о желании выступить в России
Общество
Появилось видео доставки из Якутии в Москву спасенной белой медведицы
Общество
Россиян предупредили о наступлении жары в ряде регионов РФ
Мир
В Госдуме СП-2 назвали самой страшной «санкцией» РФ против США
Мир
В Совфеде указали на необходимость сотрудничества РФ и Украины в Крыму
Мир
США не увидели готовности Ирана к соблюдению условий ядерной сделки
Мир
Глава МИД Мальты допустил регистрацию «Спутника V» в ЕС до конца июня

Победители «Евровидения» заявили о желании выступить в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победители песенного конкурса «Евровидение-2021», участники итальянской группы Maneskin сообщили о том, что планируют большой концертный тур, который должен включать в себя Россию. Об этом они рассказали в воскресенье, 23 мая, по возвращению в Рим из Роттердама.

Минуты роковые: почему «Евровидение» выиграла итальянская группа Måneskin
Песня Манижи Russian Woman вошла в десятку лидеров

По словам Давида Дамиано, Виктории Де Анжелис, Томаса Раджи и Итана Торкио, они не рассматривали конкурс как состязание, а просто попали в «струю настроения» и «здорово развлеклись».

«Мы не сравниваем. Скажем так: шаг за шагом. Мы были безумно довольны победой в Сан-Ремо, но «Евровидение» — это что-то особенное, особенно в такой необычный момент. И Италия не побеждала столько лет, и поэтому победить стало для нас еще большей честью», — сказали музыканты в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о том, что для них важнее — победа в «Евровидении» или победа на фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо.

Участники группы отметили, что в планах у них стоит возобновление работы над новым альбомом, выход которого намечен на конец года. В декабре также начнутся гастроли Maneskin по Европе, музыканты добавили, что «и Россия будет включена».

Комментируя выступление на «Евровидении» российской исполнительницы Манижи, Maneskin высоко оценили певицу. Они указали на посыл «о независимости женщины», который содержался в ее песне, а также добавили, что Манижа — это приятный в общении человек впечатляющей энергетики и харизмы.

Ранее 23 мая Манижа прокомментировала скандал с Maneskin и отметила, что она не поддерживает поведение солиста группы Домиано Давида, которого заподозрили в употреблении наркотиков. Она добавила, что исполнители должны нести ответственность перед своей аудиторией и подавать правильный пример.

Ранее в воскресенье стало известно, что солист группы Maneskin добровольно сдаст тест на наличие в организме наркотических веществ.

В субботу, 22 мая, Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем конкурса. Финал конкурса состоялся в Роттердаме.

Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место. На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней Voila. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021