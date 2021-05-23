Победители «Евровидения» заявили о желании выступить в России

Победители песенного конкурса «Евровидение-2021», участники итальянской группы Maneskin сообщили о том, что планируют большой концертный тур, который должен включать в себя Россию. Об этом они рассказали в воскресенье, 23 мая, по возвращению в Рим из Роттердама.

По словам Давида Дамиано, Виктории Де Анжелис, Томаса Раджи и Итана Торкио, они не рассматривали конкурс как состязание, а просто попали в «струю настроения» и «здорово развлеклись».

«Мы не сравниваем. Скажем так: шаг за шагом. Мы были безумно довольны победой в Сан-Ремо, но «Евровидение» — это что-то особенное, особенно в такой необычный момент. И Италия не побеждала столько лет, и поэтому победить стало для нас еще большей честью», — сказали музыканты в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о том, что для них важнее — победа в «Евровидении» или победа на фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо.

Участники группы отметили, что в планах у них стоит возобновление работы над новым альбомом, выход которого намечен на конец года. В декабре также начнутся гастроли Maneskin по Европе, музыканты добавили, что «и Россия будет включена».

Комментируя выступление на «Евровидении» российской исполнительницы Манижи, Maneskin высоко оценили певицу. Они указали на посыл «о независимости женщины», который содержался в ее песне, а также добавили, что Манижа — это приятный в общении человек впечатляющей энергетики и харизмы.

Ранее 23 мая Манижа прокомментировала скандал с Maneskin и отметила, что она не поддерживает поведение солиста группы Домиано Давида, которого заподозрили в употреблении наркотиков. Она добавила, что исполнители должны нести ответственность перед своей аудиторией и подавать правильный пример.

Ранее в воскресенье стало известно, что солист группы Maneskin добровольно сдаст тест на наличие в организме наркотических веществ.

В субботу, 22 мая, Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем конкурса. Финал конкурса состоялся в Роттердаме.

Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место. На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней Voila. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers.