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Манижа прокомментировала скандал с победителем «Евровидения-2021»
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Манижа прокомментировала скандал с победителем «Евровидения-2021»

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Певица Манижа, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году, 23 мая заявила, что не поддерживает поведение солиста итальянской группы Maneskin Домиано Давида, которого заподозрили в употреблении наркотиков.

«Мне кажется, что неправильно употреблять. Особенно когда ты делаешь это публично. Мое мнение — мы должны всё-таки нести ответственность перед нашей аудиторией за наши поступки. Я знаю, что у итальянцев огромная фан-база подростков. Я в своем творчестве понимаю, какой я пример подаю подросткам. Мне кажется, их пример не совсем правильный», — цитирует слова певицы телеканал РЕН ТВ.

Ранее в воскресенье стало известно, что солист группы Maneskin, которая стала победительницей «Евровидения», добровольно сдаст тест на наличие в организме наркотических веществ.

Организаторы отметили, что знают о слухах о том, что Давид употребляет наркотики. Они появились после публикации видео группы, где солист наклоняется к столу, после чего отстраняется от него, а что именно было на столе — остается загадкой.

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Отмечается, что артисты были готовы пройти тест еще вчера вечером. Участники Maneskin объясняли, что на столе была разбитая посуда, которую певец пытался смахнуть. Стекло в комнате, где снимался ролик, после проверки было найдено.

Днем ранее стало известно, что итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем конкурса. Финал состоялся в Роттердаме в субботу.

Российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место, набрав 204 балла. Всего жюри присудило исполнительнице 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.

На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней Voila, в финале она набрала 499 баллов. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers. Жюри и зрители отдали ему 432 балла.

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