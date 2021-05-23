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Победитель «Евровидения-2021» сдаст тест на наркотики

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Солист рок-группы Maneskin, которая победила на конкурсе «Евровидение» в 2021 году, Домиано Давид добровольно сдаст тест на наличие в организме наркотических веществ. Об этом 23 мая сообщили организаторы международного песенного конкурса.

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Организаторы отметили, что знают о слухах о том, что Давид употребляет наркотики. Они появились после публикации клипа группы, где солист наклоняется к столу, после чего отстраняется от него, а что именно было на столе — остается загадкой

«Группа решительно опровергает обвинения в употреблении наркотиков, а указанный певец пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой», — говорится в заявлении организаторов «Евровидения».

Отмечается, что артисты были готовы пройти тест еще вчера вечером. Участники Maneskin объясняли, что на столе была разбитая посуда, которую певец пытался смахнуть. Стекло в комнате, где снимался клип, после проверки было найдено.

«Мы внимательно изучаем отснятый материал и предоставим дополнительную информацию, когда она появится», — подчеркнули организаторы.

Певица Мария Кац, которая представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 1994 году, раскритиковала итоги конкурса в 2021 году. Она отметила, что выступление итальянского коллектива Maneskin, который стал первым на «Евровидении» в этому году, ей совсем не понравилось.

Днем ранее стало известно, что итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем конкурса. Финал состоялся в Роттердаме в субботу.

Российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место, набрав 204 балла. Всего жюри присудило исполнительнице 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.

На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней Voila, в финале она набрала 499 баллов. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers. Жюри и зрители отдали ему 432 балла.

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