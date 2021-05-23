Первая участница «Евровидения» от России раскритиковала итоги конкурса

Певица Мария Кац, которая представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 1994 году, раскритиковала итоги конкурса в 2021 году. Свое мнение Кац высказала 23 мая в разговоре с журналистом RT.

Она отметила, что выступление итальянского коллектива Maneskin, который стал первым на «Евровидении» в этому году, ей совсем не понравилось.

«Итальянцы мне категорически не понравились. Мне очень понравился швейцарец. Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант. Он был достоин первого места, неспроста он был при голосовании на первом месте. Только уже зрительское жюри изменило этот расклад. Мне очень понравилась Исландия — и за чувство юмора, и за невероятное сценическое обаяние», — добавила артистка.

Выступление певицы Манижи, которая представляла Россию, Кац понравилось. Она считает, что артистка заслуженно вошла в десятку лучших конкурсантов.

Днем ранее стало известно, что итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2021». Финал состоялся в Роттердаме в субботу.

Российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место, набрав 204 балла. Всего жюри присудило исполнительнице 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.

На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней Voila, в финале она набрала 499 баллов. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers. Жюри и зрители отдали ему 432 балла.