Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров рассказал об отношении к идее проведения саммита с США
Мир
В водах ФРГ продолжилась укладка «Северного потока – 2»
Политика
Песков заявил о наличии самых современных стратегических сил у России
Политика
В Совфеде отреагировали на условие Киева о поставках воды в Крым
Спорт
Россияне назвали самого любимого футболиста всех времен
Мир
Основателя NEXTA задержали в Минске после экстренной посадки самолета
Общество
Эксперты дали советы по выбору банковской карты для поездки за границу
Культура
Первая участница «Евровидения» от России раскритиковала итоги конкурса
Общество
Диетолог рассказала об идеальном продукте для улучшения пищеварения

Первая участница «Евровидения» от России раскритиковала итоги конкурса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Мария Кац, которая представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 1994 году, раскритиковала итоги конкурса в 2021 году. Свое мнение Кац высказала 23 мая в разговоре с журналистом RT.

Минуты роковые: почему «Евровидение» выиграла итальянская группа Måneskin
Песня Манижи Russian Woman вошла в десятку лидеров

Она отметила, что выступление итальянского коллектива Maneskin, который стал первым на «Евровидении» в этому году, ей совсем не понравилось.

«Итальянцы мне категорически не понравились. Мне очень понравился швейцарец. Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант. Он был достоин первого места, неспроста он был при голосовании на первом месте. Только уже зрительское жюри изменило этот расклад. Мне очень понравилась Исландия — и за чувство юмора, и за невероятное сценическое обаяние», — добавила артистка.

Выступление певицы Манижи, которая представляла Россию, Кац понравилось. Она считает, что артистка заслуженно вошла в десятку лучших конкурсантов.

Днем ранее стало известно, что итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2021». Финал состоялся в Роттердаме в субботу.

Российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место, набрав 204 балла. Всего жюри присудило исполнительнице 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.

На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней Voila, в финале она набрала 499 баллов. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers. Жюри и зрители отдали ему 432 балла.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021