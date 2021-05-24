Полный разгром: как Александр бил шведов в Краснодаре

В Краснодаре на берегу реки Кубань прошла военно-историческая реконструкция событий Невской битвы 1240 года. Князь Александр Ярославич и другие участники боев за Ладогу — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В битве на Неве у поселка Усть-Ижора русские войска обороняли устье реки и город Ладогу
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Шведские войска намеревались установить контроль над важнейшей частью торгового пути из варяг в греки, находившейся под контролем Великого Новгорода более века
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Под покровом тумана русские войска неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили его
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Князь Александр Ярославич после победы в сражении был прозван Невским
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
По сюжету реконструкции на место будущей битвы на лодках прибыли шведские воины под командованием полководца Биргера
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Захватчики разбили шатровый лагерь
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Находившееся в дозоре войско князя Александра напало на неприятеля. В ходе сражения шатер Биргера был уничтожен, а его полки разбиты
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В реконструкции битвы со шведами приняли участие более 300 человек — студенты Кубанского государственного университета, Кубанского государственного аграрного университета и Краснодарского государственного института культуры
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Из-за противоэпидемических ограничений Роспотребнадзора мероприятие проходило без зрителей
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