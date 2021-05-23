Число жертв крушения фуникулера в Италии возросло до 13

В результате крушения фуникулера на севере Италии погибли 13 человек. Об этом 23 мая сообщила национальная служба спасения в Альпах.

«Окончательный итог трагического происшествия на подъемнике в Пьемонте — 13 человек, двое серьезно ранены», — говорится в сообщении спасателей, опубликованном в Twitter.

Ранее в этот день сообщалось, что спасатели вытащили из-под обломков кабины фуникулера 12 тел погибших, однако всего жертв может быть 13.

Инцидент произошел ранее в этот же день. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. м. За 100 м до вершины на максимальной высоте произошло обрушение линии.

На сайте канатной дороге говорится, что она вернулась к работе месяц назад после связанных с коронавирусом ограничений.