Число жертв крушения фуникулера в Италии возросло до 13
В результате крушения фуникулера на севере Италии погибли 13 человек. Об этом 23 мая сообщила национальная служба спасения в Альпах.
«Окончательный итог трагического происшествия на подъемнике в Пьемонте — 13 человек, двое серьезно ранены», — говорится в сообщении спасателей, опубликованном в Twitter.
Ранее в этот день сообщалось, что спасатели вытащили из-под обломков кабины фуникулера 12 тел погибших, однако всего жертв может быть 13.
Инцидент произошел ранее в этот же день. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. м. За 100 м до вершины на максимальной высоте произошло обрушение линии.
На сайте канатной дороге говорится, что она вернулась к работе месяц назад после связанных с коронавирусом ограничений.