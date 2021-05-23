Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров рассказал об отношении к идее проведения саммита с США
Мир
В водах ФРГ продолжилась укладка «Северного потока – 2»
Политика
Песков заявил о наличии самых современных стратегических сил у России
Политика
В Совфеде отреагировали на условие Киева о поставках воды в Крым
Мир
Глава МИД Мальты допустил регистрацию «Спутника V» в ЕС до конца июня
Мир
Основателя NEXTA задержали в Минске после экстренной посадки самолета
Общество
Опубликовано видео с места разлива нефти в Коми
Культура
Первая участница «Евровидения» от России раскритиковала итоги конкурса
Общество
Диетолог рассказала об идеальном продукте для улучшения пищеварения

Ушла из жизни заслуженная артистка России Нина Шацкая

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщила организация «Профком Таганка».

«Ушла Нина Сергеевна Шацкая», — говорится в коротком сообщении, опубликованном в официальном Facebook-аккаунте организации.

Причина смерти артистки не уточняется. Место и время похорон Шацкой пока неизвестны.

Заслуженная артистка России Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства. С 1964 по 1993 год Нина Сергеевна служила в Театре на Таганке. Артистка перешла в «Школу современной пьесы» в 2003 году. В 2008 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России. В фильмографии Нины Шацкой более 27 работ в 26 проектах. Среди которых «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Визит к Минотавру».

Актриса дважды была замужем. Первым ее супругом был Валерий Золотухин. В 1969 году у пары родился сын Денис. Союз актеров продлился 14 лет — с 1963 по 1977 год. Вторым мужем актрисы был актер и поэт Леонид Филатов, который ушел из жизни в 2003 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021