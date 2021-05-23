Ушла из жизни заслуженная артистка России Нина Шацкая

Заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщила организация «Профком Таганка».

«Ушла Нина Сергеевна Шацкая», — говорится в коротком сообщении, опубликованном в официальном Facebook-аккаунте организации.

Причина смерти артистки не уточняется. Место и время похорон Шацкой пока неизвестны.

Заслуженная артистка России Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства. С 1964 по 1993 год Нина Сергеевна служила в Театре на Таганке. Артистка перешла в «Школу современной пьесы» в 2003 году. В 2008 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России. В фильмографии Нины Шацкой более 27 работ в 26 проектах. Среди которых «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Визит к Минотавру».

Актриса дважды была замужем. Первым ее супругом был Валерий Золотухин. В 1969 году у пары родился сын Денис. Союз актеров продлился 14 лет — с 1963 по 1977 год. Вторым мужем актрисы был актер и поэт Леонид Филатов, который ушел из жизни в 2003 году.