В 20% колледжей и техникумов нет мероприятий по трудоустройству учащихся
Проблема трудоустройства выпускников не до конца решена многими образовательными организациями среднего профессионального образования (СПО). К такому выводу пришло движение «Народный фронт» после анализа результатов мониторинга, проведенного в 84 регионах страны. В нем приняли участие более 2,9 тыс. организаций СПО из имеющихся по стране 3,2 тыс.
Так, пятая часть (20%) директоров колледжей и техникумов сообщили, что в их организациях нет целенаправленных мероприятий по трудоустройству учащихся и выпускников. Лишь 29% указали, что взаимодействуют с центрами занятости и кадровыми агентствами. В 28% колледжей организовали центры и комиссии по трудоустройству, а в 27% проводятся ярмарки вакансий.
Лишь 23% заключают договоры с предприятиями и организациями для трудоустройства выпускников.
При этом более половины директоров колледжей и техникумов (56%) сообщили, что потенциальные работодатели участвуют в разработке и обсуждении образовательных программ и стандартов.
Чуть менее половины (40%) от опрошенных руководителей рассказали, что работодатели предоставляют их студентам возможность для прохождения практической подготовки или стажировки. Об отсутствии какого-либо взаимодействия с работодателями сообщили только 9% директоров.
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