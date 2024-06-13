Учесть смолоду: занятость выпускников колледжей достигла 90%

Выпускники организаций среднего профессионального образования (СПО) сейчас находят работу в 80–90% случаев. Так оценили занятость бывших учащихся колледжей и техникумов в Минпросвещения. Наиболее востребованы технические специалисты, а также педагоги и медики. Всплеск интереса работодателей связан как с нехваткой кадров на рынке, так и с тем, что долгие годы рабочие специальности были непопулярны, поэтому и молодежь не шла в колледжи, предпочитая вузы, отмечают эксперты.

Востребованные направления

Востребованность выпускников колледжей на рынке труда стремительно выросла за последние последние шесть лет, сообщили «Известиям» в Минпросвещения. Так, сейчас их занятость составляет 80%, тогда как в 2018 году она оценивалась в 58%. В расчет не взяты те выпускники, которые пошли после организаций СПО в вузы.

При этом по наиболее востребованным направлениям занятость окончивших колледжи и вовсе составляет около 90%. Такова ситуация по техническим специальностям — в отрасли железнодорожного транспорта, металлургической и химической промышленности, авиации. В частности, практически гарантированно трудоустраиваются выпускники по специальностям «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Слесарь-монтажник судовой», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», «Металлургия черных металлов», «Химическая технология органических веществ», «Металлургия цветных металлов», «Аналитический контроль качества химических соединений».

А среди гуманитариев аналогичным спросом в 90% пользуются выпускники колледжей по педагогическим специальностям и здравоохранению.

«Большая часть выпускников идет работать, причем 55% из них уже имеют стаж, полученный в период обучения», — сообщили в Минпросвещения.

Спрос на окончивших средние специальные учреждения действительно есть и продолжает расти, подтвердила «Известиям» хедхантер, партнер Kontakt InterSearch Russia Анастасия Стасева.

— Это связано как в целом с нехваткой кадров на рынке, так и с тем, что популярность рабочих специальностей долгие годы была крайне низкой, — пояснила она. — Практически во всех отраслях наблюдается ситуация, когда сотрудники производственных площадок стареют, а им на смену не приходят новые. Многие работодатели начинают приходить в школы, рассказывая о карьерных возможностях внутри своих компаний, чтобы привлечь ребят к поступлению в нужные им учебные заведения.

Мероприятия по трудоустройству

Организации среднего профессионального образования, действительно, активно организуют для студентов практику, а также привлекают работодателей к учебному процессу, следует из мониторинга движения «Народный фронт». Они провели анкетирование в 84 российских регионах, в нем приняли участие 2959 директоров организаций СПО (всего в России 3,2 тыс. таких организаций), 24 099 педагогов и 122 790 учащихся колледжей.

Более половины директоров колледжей и техникумов (56%) сообщили, что потенциальные работодатели участвуют в разработке и обсуждении образовательных программ и стандартов. При этом 40% опрошенных руководителей рассказали, что студентам предоставляют возможность для прохождения практической подготовки или стажировки. Преподаватели же сообщили об участии работодателей в составлении учебных программ (58%) и в организации практической подготовки студентов (45%).

Об отсутствии какого-либо взаимодействия с нанимателями сообщили только 9% директоров. В итоге 63% студентов сообщили, что после выпуска планируют работать по полученной в образовательной организации специальности.

Но, как следует из мониторинга, проблема трудоустройства выпускников не до конца решена многими образовательными организациями СПО. Так, 20% директоров сообщили, что в их организациях нет таких целенаправленных мероприятий. При этом лишь 29% российских колледжей взаимодействуют с центрами занятости, кадровыми агентствами, только 28% организовали центры и комиссии по трудоустройству, лишь в 27% проводятся ярмарки вакансий. И лишь 23% заключают договоры с предприятиями и организациями.

Дефицит «синих воротничков»

На рынке труда наблюдается серьезный дефицит кадров в промышленности и строительстве, особенно остро необходимы квалифицированные рабочие, напомнили «Известиям» в сервисах Superjob и «Авито Работа». Вакансий для персонала со средним специальным образованием, действительно, стало больше. И в ближайшее время не видно предпосылок для изменения ситуации.

На платформе «Авито Работа» весной 2024 года доля вакансий в сегментах производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики составила более трети от общего количества предложений на платформе.

— Сейчас число объявлений в этих категориях превышает 1 млн, — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» этого сервиса Александр Сампетов. — Весной 2024 года количество предложений для соискателей в сфере строительства выросло на 93%, а в сегменте производства, сырья и сельского хозяйства — на 90%.

Но он отметил, что спрос нанимателей распределяется неравномерно: востребованность тех или иных сотрудников зависит от региона и конкретной профессии.

— Например, в Уральском федеральном округе работодатели активно конкурируют за сварщиков, — рассказал он.

В компании Superjob отметили, что дефицит на рынке труда вынуждает работодателей конкурировать рублем. Так, в Екатеринбурге ищут менеджера по продажам промышленного оборудования на ставку в 250 тыс. — в описании вакансии значится именно требование о среднем образовании. В Уфе требуется химик-технолог со средним профессиональным образованием на зарплату в 215 тыс., в подмосковном Королеве нужен фрезеровщик с зарплатой в 200 тыс., а в Москве — токарь-универсал с такой же зарплатой.

Колледж или вуз

По данным рекрутинговой компании hh.ru, доля вакансий с требованием среднего специального образования держится на стабильном уровне в последние два с половиной года — это каждое десятое предложение на рынке труда.

— За последний месяц 250 тыс. наших вакансий содержали требования к среднему специальному образованию, — указала руководитель молодежного направления компании Ирина Святицкая.

Доля вакансий с требованиями к наличию высшего образования снизилась с 29% в 2019 году до 21% по итогам I квартала 2024 года, добавили в hh.ru. Там также отметили, что ежегодно этот показатель снижается в среднем на 2%.

Колледжи оперативнее реагируют на запросы рынка труда, и программа обучения в них сильнее вузовской заточена под практику. Это позволяет их выпускникам смотреться выгоднее студентов вузов, считает Ирина Святицкая.

— Под практику в колледжах отводится до 70% учебного времени, плюс ко всему, производственная практика — прямой путь к сердцу работодателя, так как позволяет проявить и зарекомендовать себя, — сказала она. — Выпускник колледжа с 1–1,5 года опыта, практики или учебных проектов будет смотреться выгоднее студента первого-второго курса вуза без профильного опыта.

Выпускники колледжей быстрее продвигаются по карьерной лестнице, чем окончившие вузы, полагает эксперт образовательных программ Колледжа университета «Сириус» Александра Комарова. Более того, спрос зависит и от репутации учебного заведения.

— Некоторые вузы дают более низкую квалификацию своим выпускникам, нежели колледжи. Поэтому для работодателей в некоторых случаях даже интереснее брать специалиста со средним образованием, — полагает экономист Николай Кульбака.

В профстандартах совершенно четко прописаны требования к образованию, но их обязаны соблюдать лишь бюджетные государственные организации, напомнила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— А вот частные компании могут сами принимать решения о вводе или снятии ограничений при приеме на работу, снижая требования, ориентируясь на собственные локальные акты, — сказала она.

Если в профстандартах нет жестких требований к наличию высшего образования, то наниматели могут снизить планку — брать специалистов со средним там, где раньше ограничивались выпускниками вузов, пояснила эксперт.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина обратила внимание на то, что рекрутинговые агентства снимают требования к уровню образования в резюме, так как многие работодатели имеют свои центры тестирования и определения готовности трудиться у них.