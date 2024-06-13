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Российские конструкторы разработали новый компактный пулемет ПКZ

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские конструкторы разработали 7,62-миллиметровый компактный пулемет ПКZ. По словам разработчиков из пермского конструкторского бюро «Лаби», он будет востребован там, где бойцам приходится вести бой в стесненных условиях. Длина новинки — всего 850 мм, вес — около 7 кг без короба с патронами. Он на 1,5 кг легче, чем пулемет ПКМ.

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«В техническом задании было поставлено несколько условий. Одно из них — пулемет нужно скрыто носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой. На СВО первыми стараются поразить бойцов с «длинным черным веслом», то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения», — рассказал «Известиям» главный конструктор Андрей Малков.

Эксперты отмечают, что ПКZ будет востребован российскими штурмовыми подразделениями.

«Для штурма окопов и боев в городской среде требуется большая интенсивность и кучность стрельбы. Новый пулемет это сможет обеспечить. В таких боестолкновениях длина ствола и возможность бить на 800 м и дальше не имеют значения. Все дистанции — 200–300 м максимум», — рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев считает, что об эффективности нового оружия можно будет говорить после окончания войсковых испытаний.

«Не в тире и не на заводе, а именно после использования пулемета в войсках», — подчеркнул он.

Сейчас ПКZ проходит полигонные испытания, после чего будет направлен в зону СВО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В стиле Z: в России разработан компактный ручной пулемет

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