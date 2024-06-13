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В стиле Z: в России разработан компактный ручной пулемет

Новое оружие будет востребовано штурмовыми подразделениями, считают эксперты
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские конструкторы разработали компактный пулемет ПКZ. Он сделан на базе известного ПКМ, но гораздо короче и легче своего прототипа. ПКZ хорошо сбалансирован, что позволяет бойцу вскинуть его одной рукой и тут же открыть огонь, а небольшие габариты обеспечивают скрытное ношение. Пулемет сейчас проходит полигонные испытания и после их окончания будет направлен в зону СВО. Эксперты отмечают, что ПКZ будет востребован нашими штурмовыми подразделениями — легкое и компактное оружие незаменимо в городских боях.

Компактный и убойный

Короткий пулемет ПКZ калибра 7,62 мм, по словам разработчиков из пермского конструкторского бюро «Лаби», нужен при штурме зданий, сооружений, полевых опорных пунктов, а также при охране автомобильных колонн — там, где бойцам приходится вести бой в стесненных условиях. Длина новинки — всего 850 мм, вес — около 7 кг без короба с патронами. Он на 1,5 кг легче, чем пулемет ПКМ.

— В техническом задании для нового пулемета было поставлено несколько условий, — рассказал «Известиям» главный конструктор Андрей Малков. — Одно из них — пулемет нужно скрыто носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой. На СВО первыми стараются поразить бойцов с «длинным черным веслом», то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения. Кроме того, согласно техзаданию, боец должен иметь возможность вскинуть пулемет одной рукой и тут же открыть огонь. Небольшая длина, специальная рукоятка, передвинутая вперед, и новое удобное цевье позволяют это сделать. Центр тяжести расположен прямо между рук, расстояние от плеча до центра массы оружия небольшое — благодаря этому с ним легко работать.

Причем короб на 100 патронов у ПКZ находится в самом центре изделия.

— В итоге при расходе боекомплекта баланс оружия не меняется, — пояснил Андрей Малков. — До этого пытались сделать короткий пулемет — булл-пап, но у оружия баланс постоянно нарушался. Основная проблема: боекомплект расходуется, и ствол невольно поднимается. Вести стрельбу в итоге становится только сложнее.

Конструкторы выполнили и второй пункт техзадания — боец должен отработать во все окна из ПКZ, сидя на любом из сидений в автомобиле УАЗ «Патриот».

Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Не просто держать ствол в окне всю дорогу, а именно вскинуться, отработать во все окна. Одно из его предназначений — транспортный пулемет, — уточнил Андрей Малков.

Третья, и последняя задача, которую удалось решить конструкторам, — обеспечить точную работу пулемета с земли.

— Для этого пулемет получил короткие складывающиеся сошки и Z-образный приклад, что обеспечивает хорошую эргономику при стрельбе, — объяснил конструктор.

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Сейчас испытания ПКZ в самом разгаре.

— Мы проверили пулемет в действии на домашних полигонах и сейчас переходим к работе на 10 полигонах «вслепую» — с людьми, которых мы не знаем, чтобы сложилось объективное мнение об оружии. Только после этого ПКZ поедет в зону СВО — это случится через три-пять месяцев, — рассказал Андрей Малков.

По словам конструктора, ПКZ позволяет вести прицельную стрельбу на расстоянии до 1200 м, но сейчас в зоне СВО реальная рабочая дальность — 600 м.

Военнослужащий ВДВ РФ ведет стрельбу из пулемета
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— А чаще всего вообще приходится работать на дальность до 300 м, — отметил разработчик. — У нашего пулемета есть сменные стволы. На него можно поставить и ствол от ПКМ.

Такой пулемет требуется нашим штурмовым подразделениям, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Для штурма окопов и боях в городской среде требуется большая интенсивность и кучность стрельбы, — отметил он. — Новый пулемет это сможет обеспечить. В таких боестолкновениях длина ствола и возможность бить на 800 м и дальше не имеют значения: все дистанции 200–300 м максимум. Автомат Калашникова хорош, но подавить огневую точку противника, не дать ему высунуться — это работа пулемета. И в современном бою без него не обойтись.

Инфографика

Эксперт отметил, что вес и габариты нового оружия позволяют пулеметчику действовать одному, без второго номера.

То, что пулемет сделан под стандартный патрон 7,62 мм, — большой плюс, так как для него не нужно изготавливать новые боеприпасы, отметил эксперт.

Военнослужащий ВС РФ подготавливает к стрельбе пулемет Калашникова
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Для этого калибра у нас есть широкий выбор патронов, вплоть до бронебойных, которые могут пробивать или разрушать кирпичные и бетонные стены, — отметил он.

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Председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев считает, что об эффективности нового оружия можно будет говорить предметно после окончания войсковых испытаний.

— Не в тире и не на заводе, а именно после использования пулемета в войсках, — подчеркнул он.

Конструкторы идут вперед

Спецоперация на Украине дала сильный толчок созданию новых и доработке существующих стрелковых систем. В частности, по опыту боев первого года был модернизирован автомат Ак-12. Изменения конструкции в основном затрагивают эргономику и рассчитаны на повышение надежности и боевой эффективности.

В обновленном варианте на автомате убрали режим ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установили двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. На приклад прикрепили регулируемую щеку. Оружие получило новое цевье, более прочное и эргономичное. Изменения коснулись также пламегасителя-компенсатора.

Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Ранее «Известия» сообщали, что в конце 2023 года в подразделения российской армии поступили первые серийные образцы снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Новое оружие имеет улучшенные характеристики и более высокую точность, оно создавалось на замену знаменитой винтовке Драгунова — основного войскового снайперского оружия с 1960-х годов.

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СВЧ начали разрабатывать в 2016 году и впервые показали годом позже на военно-техническом форуме «Армия». Начиная с 2021-го некоторое количество винтовок передавались в армию для опытной эксплуатации. На вооружение их приняли в мае 2023 года.

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