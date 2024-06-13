Объем выдачи льготной ипотеки в мае повысился на 17%

Банки в мае выдали 77 тыс. льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей. Это больше, чем в апреле, на 16% и 17% соответственно, следует из данных ДОМ.РФ («Известия» их изучили). При этом темпы роста жилищного кредитования ускорились более чем вдвое. Если сравнивать апрель с мартом, то объемы льготных кредитов увеличились лишь на 7%.

По сравнению с предыдущим годом рост также значительный. Выдачи ипотеки с господдержкой в мае превышают показатели аналогичного периода 2023 года на треть, следует из данных ДОМ.РФ. Количество оформленных займов за тот же период увеличилось на 21%.

Крупнейшие банки подтвердили «Известиям» рост выдач по госпрограммам. В мае 2024 года «Сбер» выдал льготных кредитов на сумму более 218 млрд рублей (больше половины от всех выдач в РФ за тот же период). Это превышает показатели предыдущего месяца на 60%, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Многие заемщики пытаются «запрыгнуть в последний вагон», то есть взять льготную ипотеку, пока ее еще не отменили», — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Льготная программа на новостройки под 8% действует до 1 июля 2024-го. Как заявлял «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков, ее продлевать не будут — это консенсус. Также после этой даты могут измениться условия по ипотеке для семей с детьми под 6% — в Минфине допускали, что по ней могут поднять ставку для семей с детьми старше шести лет.

При этом банки к началу июня израсходовали 95% общего лимита средств на выдачу кредитов по программе на новостройки — из 6,19 трлн рублей использовано 5,89 трлн рублей, уточнили в ДОМ.РФ. То есть до ее окончания банки смогут выдать кредиты на новостройки под 8% примерно на 300 млрд рублей — в организации уверены, что к 1 июля лимиты у кредиторов полностью закончатся. «Известия» направили запросы в Минфин и ЦБ РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилища с условием: выдачи льготной ипотеки подскочили в мае