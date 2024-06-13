Жилища с условием: выдачи льготной ипотеки подскочили в мае

Объемы выдачи льготной ипотеки в мае выросли на 17%, до 412 млрд рублей. Темпы кредитования ускорились более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, выяснили «Известия». Банки сообщают о значительном спросе на госпрограммы. Участники рынка стремятся выдать больше кредитов наиболее надежным заемщикам перед окончанием действия ипотеки на новостройки под 8% с 1 июля — после этой даты спрос на жилье в РФ заметно сократится в условиях высоких ставок. О том, как эта ситуация повлияет на стоимость жилья в России,— в материале «Известий».

Насколько выросли выдачи льготной ипотеки в мае

Банки в мае выдали 77 тыс. льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей. Это больше, чем в апреле, на 16% и 17% соответственно , следует из данных ДОМ.РФ («Известия» их изучили). При этом темпы роста жилищного кредитования ускорились более чем вдвое. Если сравнивать апрель с мартом, то объемы льготных кредитов увеличились лишь на 7%.

По сравнению с предыдущим годом рост также значительный. Выдачи ипотеки с господдержкой в мае превышают показатели аналогичного периода 2023 года на треть , следует из данных ДОМА.РФ. Количество оформленных займов за тот же период увеличилось на 21%.

Крупнейшие банки подтвердили «Известиям» рост выдач по госпрограммам. В мае 2024 года «Сбер» выдал льготных кредитов на сумму более 218 млрд рублей (больше половины от всех выдач в РФ за тот же период). Это превышает показатели предыдущего месяца на 60%, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Банк «ДОМ.РФ» также оформил на 20% больше жилищных займов с господдержкой, чем в апреле, уточнил вице президент организации Кирилл Варенцов.

Тем не менее у отдельных игроков рынка показатели за май были сопоставимы с апрельскими — об этом сообщили представители ВТБ и Абсолют Банка. Это в любом случае говорит о высоком спросе на ипотеку, поскольку традиционно из-за майских праздников объемы кредитования в этом месяце сокращаются, уточнил директор департамента розничного бизнеса Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

— Многие заемщики пытаются «запрыгнуть в последний вагон», то есть взять льготную ипотеку, пока ее еще не отменили , — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Льготная программа на новостройки под 8% действует до 1 июля 2024-го. Как заявлял «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков, ее продлевать не будут — это консенсус. Также после этой даты могут измениться условия по ипотеке для семей с детьми под 6% — в Минфине допускали, что по ней могут поднять ставку для семей с детьми старше 6 лет.

До конца 2024-го в России продолжает действовать специальная программа для IT-специалистов под 5%, и до 2030-го продлены Дальневосточная и Арктическая ипотеки под 2%.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

При этом банки к началу июня израсходовали 95% общего лимита средств на выдачу кредитов по программе на новостройки — из 6,19 трлн рублей использовано 5,89 трлн рублей , уточнили в ДОМ.РФ. То есть до ее окончания банки смогут выдать кредиты на новостройки под 8% примерно на 300 млрд рублей — в организации уверены, что к 1 июля лимиты у кредиторов полностью закончатся. «Известия» направили запросы в Минфин и ЦБ РФ.

— Банки стараются выдать максимальный объем льготных ипотечных кредитов по госпрограммам, которые будут переформированы или отменены , — добавил независимый эксперт Андрей Бархота.

Кредитные организации подтвердили высокий уровень одобрения по ипотеке. Клиенты, которые берут жилищные займы, традиционно показывают самую высокую платежную дисциплину , отметили в пресс-службе ВТБ.

Банки заинтересованы получить от этого ажиотажа максимум платежеспособных и порядочных заемщиков, а не просто выдать как можно больше кредитов по госпрограмме, добавил автор проекта «Экономизм» и эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский. Из-за этого процент отказов по ипотеке в июне может взлететь до 70–80%.

Как будет развиваться ситуация на рынке недвижимости во второй половине 2024-го

Вероятность нового повышения ключевой ставки ЦБ этим летом (с нынешних 16%) дополнительно подстегивает спрос на льготные программы на фоне их корректировок, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Россияне будут стремиться взять более дешевый жилищные кредиты, пока это еще возможно.

— Ожидание завершения льготной ипотеки в моменте стимулирует повышенный спрос на нее. В июне этот ажиотаж, вероятно, усилится , — ожидает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Для рынка жилья ажиотажный спрос в мае и июне будет означать, что новостройки продолжат дорожать , добавила Наталья Мильчакова.

— Уже со второго полугодия можно будет ожидать замедления ипотечного кредитования , — предупредила Людмила Рокотянская.

Фото: Global Look Press/Alexey Belkin

Чтобы поддержать просевшие продажи, застройщики пустят в ход новые и старые маркетинговые инструменты — акции, дисконты и рассрочки , уточнил глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. Тем не менее з астройщикам не удастся избежать существенного снижения продаж — покупать жилье в ипотеку по ставке 17–18% люди просто не смогут. Поэтому девелоперам придется перейти к постепенному планомерному снижению цен , заключил эксперт.

Однако рынок недвижимости реагирует на изменения внешних факторов с задержкой, поэтому после 1 июля мгновенного обвала цен на новостройки не произойдет , уточнила Наталья Мильчакова. Стоимость жилья к концу 2024 года снизится на 5–10% во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, — там цены могут стагнировать.