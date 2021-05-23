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В Кремле прокомментировали отказ США от санкций против «СП-2»

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В Кремле положительно восприняли решение Соединенных Штатов не вводить санкции в отношении компании оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Однозначно это можно и нужно расценивать как положительный сигнал, и так мы это и воспринимаем», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день стало известно, что судно-трубоукладчик «Фортуна» продолжило работы по укладке «Северного потока – 2» («СП-2») в водах ФРГ. Такое решение было принято после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.

Немецкий политолог Александр Рар 22 мая заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен вопреки санкциям со стороны США. При этом, как считает специалист, завершение строительства трубопровода является вопросом чести. Вместе с тем специалист допустил возможность возникновения проблем с эксплуатацией газопровода, так как США и их европейские союзники выступают против российского газа.

Соединенные Штаты 21 мая ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства «СП-2» в Балтийском море.

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