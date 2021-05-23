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В водах ФРГ продолжилась укладка «Северного потока — 2»

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Судно-трубоукладчик «Фортуна» продолжило работы по укладке «Северного потока — 2» (СП-2) в водах ФРГ. Об этом 23 мая сообщает Zeit со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream 2 AG.

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«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и заявлениями властей», — отметил представитель Nord Stream 2 AG.

Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.

Днем ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен вопреки санкциям со стороны США.

При этом, как считает политолог, завершение строительства трубопровода является «вопросом чести». Вместе с тем специалист допустил возможность возникновения проблем с эксплуатацией газопровода, так как США и их европейские союзники выступают против российского газа.

Соединенные Штаты 21 мая ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток — 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Ранее, 16 мая, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», уточнив, что власти ФРГ поддерживают проект.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

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