Эксперты оценили перспективы достройки СП-2 на фоне новых санкций

Немецкий политолог Александр Рар 22 мая заявил в эфире НСН, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) будет достроен вопреки санкциям со стороны США.

При этом, как считает политолог, завершение строительства трубопровода является «вопросом чести». Вместе с тем специалист допустил возможность возникновения проблем с эксплуатацией газопровода, так как США и их европейские союзники выступают против российского газа.

Как предположил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков, США намеренно начали транслировать иную позицию в отношении «Северного потока – 2». Целью данного шага стало желание что-то «выторговать» у России, полагает эксперт.

«Я думаю, что в целом позиция США осталась неизменной. Просто они видят, что те меры, которые они принимают, не работают. Они пытались остановить именно строительство, ввели санкции. Международные компании выполнили запрет на строительство — ушла компания, которая предоставляла свои суда-трубоукладчики. России потребовался год, чтобы подготовить свои суда, и сейчас строительство возобновлено. Думаю, США будет делать хорошую мину при плохой игре, пытаться что-нибудь выторговать», — отметил Юшков в беседе с НСН.

Ранее в этот же день доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко заявил, что новые санкции США против российских судов и организаций по «Северному потоку – 2» могут негативно повлиять на реализацию проекта.

По его мнению, санкции США — это некое приглашение со стороны Вашингтона странам Северной Европы отказать российским судам в праве захода в территориальные воды по логике «вы же под санкциями».

Соединенные Штаты 21 мая ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2».

В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Ранее, 16 мая, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», уточнив, что власти ФРГ поддерживают проект.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.