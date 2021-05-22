В Госдуме оценили заявление о желании Евросоюза наладить диалог с Россией

Активизация действий Евросоюза (ЕС) по налаживанию отношений с Россией встретит полное понимание в Москве при определенных условиях. Об этом 22 мая заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Таким образом депутат прокомментировал заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга, который рассказал о желании ЕС наладить диалог с Россией, однако Москва, по его словам, не идет на контакт.

«Мы демонстрируем заинтересованность в равноправном общении с ЕС. Нас связывают многовековые партнерские отношения, но на сегодняшний день европейская политика почему-то перешла на санкционные рельсы и нравоучения, что мы считаем для себя неприемлемым», — цитирует Бальбека телеканал RT.

Бальбек добавил, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом только в формате полного равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу опровергла заявления Шалленберга о том, что Москва не проявляет интереса к диалогу.

Захарова отметила, что Россия участвовала в разных проектах ЕС, однако многие из них были приостановлены из-за принятия Евросоюзом санкций против РФ.

Накануне в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. Высокопоставленный представитель организации уточнил, что пути достижения стабильных отношений будут обсуждаться на саммите, который пройдет 24–25 мая в Брюсселе.